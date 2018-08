I giornali di oggi L' Italia che cambia per decreto | più disoccupazione e meno salute

I giornali di oggi / I no del governo mettono in pericolo il Paese : I titoli di apertura delle prime pagine dei quotidiani in edicola sono quasi tutti sui fatti di cronaca: il rogo sull'A14 nei pressi di Bologna e il nuovo grave incidente in Puglia con 12 braccianti agricoli morti. Le immagini del rogo in autostrada e quelle del furgone rovesciato compaiono in ...

I giornali di oggi / Grandi opere - grandi tensioni : Decreto stupidità che aumenta i disoccupati / Lotta alle grandi opere che provoca miseria / Ostilità verso i vaccini: un aiuto alla mortalità e un duro colpo alla scienza / Accantonata la teoria ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...