I Giardini della Paura | questa sera ' Lo strano vizio della signora Wardh'

Rifiuti e bivacchi nei Giardini dimenticati di fronte a piazza della Repubblica : 'E le fontane diventano bidet' : Dietro la storica galleria del libro di via delle Terme di Diocleziano, a pochi metri da piazza della Repubblica , c'è un'oasi degradata in cui i romani sembrano quasi aver paura ad addentrarsi. Che, ...

Rinvenuto cadavere in decomposizione nei Giardini della Reiss Romoli : L'Aquila - E' stato Rinvenuto ieri mattina, all'interno dei giardini dell'ex scuola Reiss Romoli, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che da una prima ricostruzione dovrebbe appartenere ad un uomo sui 40/50 anni. Il rinvenimento è stato fatto da un giardiniere che era intento a falciare l'erba del prato. Per gli inquirenti giunti sul posto, non si tratterebbe di un delitto, ma si attende il ...