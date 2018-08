I berretti rossi marciano in Puglia ' Mai schiavi'

Braccianti morti : berretti rossi in marcia - 'schiavi mai' : ANSA, - FOGGIA, 8 AGO - "Basta morti sul lavoro", "schiavi mai". Sono alcuni degli slogan che accompagnano l'avanzare della "marcia dei berretti rossi", partita questa mattina da San Severo e diretta ...

Foggia - al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei braccianti. Usb : “Governo si è mosso solo dopo i morti” : Al via la marcia dei berretti rossi, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di Foggia. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni a Foggia per i diritti dei braccianti impegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto ...

Caporalato - in marcia con berretti rossi : 9.00 Al via la marcia dei berretti rossi, quelli che i braccianti indossano nei campi come protezione dal sole "mentre raccolgono pomodori per la vergognosa paga di un euro al quintale", commenta l'Unione sindacale di base. Potere al Popolo partecipa all'iniziativa. La marcia parte dall'ex ghetto di Rignano, nel comune di San Severo, e si conclude davanti alla prefettura di Foggia. Ed è sciopero per l'intera giornata in memoria dei 16 ...

