Ho trovato un fasciatoio nel bagno degli uomini | segno di civiltà E il papà

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ilnei bagni pubblicidovrebbe essere la normalità. Ne è convinto un papà, Roberto, turista di Bologna che durante il suo soggiorno a Milano è stato piacevolmente colpito da undi civiltà: la presenza di unnella toilette. Nel locale Hug Milano (in via Venini 83) ha infattitutto il necessario per cambiare suo figlio Alessandro di un anno e mezzo. Da allora ha iniziato a farci caso: in quante altre strutture pubbliche era prevista una simile attrezzatura? Poche, ben poche: nel 99% dei casi ilè posizionato nella toilette delle donne."Ho scoperto che nel 2016 il presidente Barak Obama ha firmato una legge che prevede l'occorrente per il cambio dei bambini in ogni toilette maschile, almeno negli edifici pubblici - ha scritto sul sito dell'associazione Onalim -. Ma noi a ...