Ho fatto solo il mio dovere | ecco come ho fatto a capire cosa stava per

Brasile - Mano Menezes attacca Neymar : “gioca solo per se stesso. Avete visto cosa ha fatto a Gabriel Jesus?” : L’ex ct del Brasile, Mano Menezes, ha attaccato duramente Neymar dopo la brutta prova offerta dalla formazione verde-oro al Mondiale. L’egoismo di O’Ney ha fatto giocare male anche Gabriel Jesus Neymar o si ama o si odia. Non c’è una via di mezzo. Il talentuoso esterno brasiliano può essere considerato a livello di Cristiano Ronaldo e Messi, oppure un eterno incompiuto; un campione o un simulatore; un talento ...

"Sono Riccardo e ho fatto solo il mio dovere" : il poliziotto-eroe racconta l'inferno di Bologna : Il 31enne Riccardo Muci, di Copertino, è stato tra i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente. Ieri ha ricevuto la...

Bologna - il poliziotto eroe : «Ho fatto solo il mio dovere» : Quando gli chiedono se si sente un eroe, minimizza e risponde: «Sono un poliziotto e cerco di fare bene il mio lavoro». Riccardo Muci, 31 anni, è uno dei primi poliziotti intervenuti dopo il tamponamento tra un’autocisterna di Gpl e un camion, sul raccordo autostradale di Borgo Panigale, provincia di Bologna. È stato lui ad allertare gli automobilisti e a fare in modo che si allontanassero prima che il gas contenuto nell’autocisterna la ...

Bologna - l'agente eroe che ha salvato decine di persone dall'inferno di fuoco sulla tangenziale : ho fatto solo il mio dovere : Riccardo Muci è uno dei feriti dell'incendio di Bologna, ma è anche un poliziotto e un "eroe", che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il...

Riccardo Muci - il poliziotto angelo che ha salvato decine di vite : «Io - un eroe? Ho fatto solo il mio lavoro» : A 20 metri dall'esplosione «Appena sceso dall'auto - si limita a dire lui - ho subito capito quello che stava per succedere, c'era un odore inconfondibile nell'aria. Non potevo lasciare che le auto ...

Dl Dignità - Fdi boccia il provvedimento. Meloni : "fatto solo di divieti" : E mostra così un documento del Ministero dell'economia e finanze 'che certifica la disoccupazione dei prossimi anni. Non sono le opposizioni brutte e cattive a dirlo'.

L'arte salverà il mondo solo quando la politica avrà fatto il suo dovere : Tra i casermoni scrostati di edilizia popolare, il degrado è sotto la luce del sole, la cronaca nera dietro l'angolo." E poi, dopo un solo paragrafo, continua "L'iniziativa voluta dal paesaggista ...

Un’auto italiana ha fatto 2.735 chilometri solo con energia solare : Sull’asfalto rovente dell’Oregon l’Italia conquista il primo posto dell’American Solar Challenge, punto di riferimento mondiale per le automobili alimentate a energia solare. E con l’automobile Emilia 4, che può trasportare quattro persone a 120 chilometri orari “consumando meno di un phon”, la scuderia bolognese Onda solare impone i nuovi standard sulla ricerca e lo sviluppo di questo incredibile ...

Il 'museo del jeans'? Potrebbe non essere solo il casus belli che ha fatto dimettere Elisa Serafini : ... né i rumor che parlano del suo nome come fra quelli per l'assessorato alla Cultura, una decina di giorni fa ha vinto la causa in primo grado contro il Festival della Scienza, di cui è azionista ...

NBA - battuta d’arresto per “The Process” : la free agency (e non solo) dei Philadelphia 76ers non convince affatto! : NBA, i Philadelphia 76ers vorrebbero proseguire nel tanto agognato ‘process’ il mercato e la free agency però hanno decisamente deluso le attese NBA, i Philadelphia 76ers erano attesi ad un’estate caldissima e molto importante per il futuro della franchigia, ma sembrano aver un po’ deluso le aspettative. La squadra di coach Brown, nella passata stagione, ha giocato un grande basket, superando il primo turno dei ...

SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola - che fine hanno fatto i negozi? : Sul sito ho. Mobile è sparito il riferimento ai negozi nella schermata di acquisto di una nuova SIM: semplice riorganizzazione del sito o qualcos'altro? L'articolo SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola, che fine hanno fatto i negozi? proviene da TuttoAndroid.

Enrico Mentana pronto a fondare un quotidiano online fatto solo da giovani : Roma, 7 lug., askanews, - Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, fonderà 'un quotidiano digitale realizzato solo da giovani'. Lo annuncia lo stesso Mentana su Facebook. 'Ho preso una decisione - ...

Mentana - un quotidiano fatto solo da giovani :