Heroes of the Storm | disponibile Sally Biancachioma

Good luck maestro Sarri - the best is yet to come : adesso incanta anche Stamford Bridge con un Chelsea mai visto and don’t be afraid - even Heroes have the right to dream : Dall’Azzurro di Napoli al Blues di Londra, sponda Stamford Bridge: Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. S’è conclusa la trattativa-fiume che adesso sbloccherà molte altre operazioni di top player legate al mister che ha incantato l’Europa intera con il suo calcio spettacolo al Napoli. Intanto, per lui, è già un successo straordinario: a Londra guadagnerà 4 milioni di euro l’anno per due anni (con opzione per il ...

Heroes of the Storm : evento Distese Cineree - rework di Azmodan e Raynor e altre novità : Una nuova patch di Heroes of the Storm è disponibile con numerosi aggiornamenti, fra cui l'evento Distese Cineree, i rework di Azmodan e Raynor e molto altro ancora. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale:Benvenuti nelle Distese Cineree!Le Distese Cineree sono una terra desolata situata agli estremi del Nexus. Per fare in modo che tu sia pronto ad affrontare questo nuovo paesaggio infernale, abbiamo introdotto nuovi modelli e una nuova ...

Boing Heroes : arriva la serie The Flash : Dal 12 luglio alle 20.50, all’interno del nuovo spazio Boing Heroes dedicato agli eroi più amati di sempre e in onda dal martedì al venerdì, arriva sul canale THE Flash, la serie statunitense creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns (ARROW) e tratta dagli omonimi fumetti targati DC Comics. Spin-off di ARROW, lo show segue le avventure di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. Barry ha solo 11 anni quando assiste all’omicidio ...

Warner Bros annuncia il DLC “Marvel’s Ant-Man and the Wasp” per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita del Pacchetto Personaggi e del Pacchetto Livello di Marvel’s Ant-Man and the Wasp, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile a 2,99 euro, aggiunge un livello e personaggi ispirati alla classica serie a fumetti per festeggiare l’imminente uscita del film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, nei cinema dal 14 ...

Alle 20 : 20 in diretta con Heroes of the Storm : scopriamo il nuovo eroe Yrel : Tempo di una nuova diretta dedicata a Heroes of the Storm e in particolare al nuovo eroe del MOBA sviluppato da Blizzard.Il nuovo eroe è Yrel, un tank apparso per la prima volta nell'espansione Warlords of Draenor di Warcraft. Le sue abilità le consentono di rimuovere il cooldown di un'abilità senza usare mana, potenziare l'efficacia di un'abilità usando il suo movimento e può rilasciare energia danneggiando i nemici attorno e contemporaneamente ...

L'universo di Warcraft arriva su Heroes of the Storm con Passo d'Alterac : Il conflitto tra Orda e Alleanza infuria nel Nexus nel nuovo evento ispirato a Warcraft: Echi d'Alterac! Combattete per la gloria sul Passo d'Alterac, un nuovo campo di battaglia ispirato alla classica mappa PvP di World of Warcraft, Valle d'Alterac. Scegliete da che parte stare e completate una serie di missioni per sbloccare ritratto, stendardo e cavalcatura della tua fazione! E non dimenticate di dimostrare il tuo amore per Azeroth con nuovi ...

Il prossimo eroe di Heroes of the Storm sarà a tema Warcraft : Durante un livetream Blizzard ha annunciato che le prossime mappe, eroi e più in generale contenuti in-game per il suo MOBA Heroes of the Storm saranno a tema Warcraft.Come riporta Twinfinite il nuovo eroe è Yrel, un tank apparso per la prima volta nell'espansione Warlords of Draenor di Warcraft. Le sue abilità le consentono di rimuovere il cooldown di un'abilità senza usare mana, potenziare l'efficacia di un'abilità usando il suo movimento e ...