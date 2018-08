Gustosi e salutari | prova i “frutti dimenticati”

dilei

: Gustosi #spiedini di salmone alla giapponese per tutte le stagioni! - TrucchidiCasa : Gustosi #spiedini di salmone alla giapponese per tutte le stagioni! - GBellori : RT @msdsalute: Per ottenere dei pasti salutari e gustosi, bisognerebbe evitare di utilizzare troppo sale e cibi preconfezionati che sono ri… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Non li troviamo tutti i giorni tra i banchi del supermercato, ma non per questo sono meno importanti (e buoni) di altri. Alcune varietà di frutti infatti sono poco conosciute perché non particolarmente produttive, e quindi fuori dal circuito della grande distribuzione, anche se, in quanto a sapore e proprietà benefiche per il nostro organismo non hanno davvero niente da invidiare ai “colleghi” più famosi. Sono chiamati “frutti minori” o “frutti dimenticati”, proprio perché non è facile trovarli quando andiamo a fare spesa, e spesso per gustarli dobbiamo affidarci a un mercato locale o di filiera corta, oppure andarli a cercare nelle campagne e nei boschi vicino alle nostra abitazioni. Oltre ad esseree saporiti, alcuni di questi sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Ad esempio, avete mai sentito parlare delle sorbe? Sono i ...