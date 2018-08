Gustavo Giagnoni è morto Addio all' allenatore col colbacco | ex di Milan e Torino

Addio a Gustavo Giagnoni - idolo del Torino che sfiorò lo scudetto : Quando lo vide giocare in parrocchia l'ex ala sinistra della Nazionale italiana campione del mondo nel 1938, Gino Colaussi, lo volle all'Olbia. Sosteneva potesse diventare un grandissimo, perché "...

Addio a Gustavo Giagnoni che alla tunica preferì il calcio e il colbacco : Non era vanitoso o modaiolo, eppure se lo ricordano tutti come “l’allenatore col colbacco”. Non era violento, eppure se lo ricordano per un pugno a Franco Causio. Gustavo Giagnoni nel mondo calcistico è stato sempre un controsenso, uno che si concentrava sull’essenziale, sul campo, sugli aspetti pra

