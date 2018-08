Guerra dei dazi | Cina minaccia Usa | “Apple maggiore vittima” “Vogliono fare affari qui?

Foggia - da Conte e Salvini Guerra al caporalato. Nella baraccopoli dei braccianti - reclutati a 3 - 5 euro l'ora : Il ministro dell'Interno: 'svuoteremo tutti i ghetti', e ripete che l'immigrazione fuori controllo aiuta le mafie. Le nostre telecamere Nella baraccopoli di Rignano Gargannico -

La Cina avverte Trump : "Apple sarà la maggiore vittima della Guerra dei dazi" : La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina potrebbe colpire Apple molto più delle aziende cinesi. L'avvertimento a Trump è arrivato direttamente da Pechino. I governanti cinesi hanno fatto ricorso alla stampa locale per lanciare messaggi all'amministrazione di Washington.Dopo essersi detta pronta nel fine settimana a una "guerra protratta" contro gli Usa, Pechino ha spiegato che l'azienda Apple - che produce i suoi IPhone in Cina - ...

Wanda Nara attacca - Maxi Lopez risponde : continua la Guerra per il mantenimento dei figli - il botta e risposta social : È (di nuovo) guerra social tra Wanda Nara e Maxi Lopez: l’argentina rivendica il non pagamento degli alimenti da parte del calciatore, l’attaccante sostiene la tesi opposta Wanda Nara, Maxi Lopez ed i loro diverbi social sono ormai proverbiali. Tra i due il clima è teso e l’ex coppia non fa niente per nasconderlo. La moglie di Mauro Icardi, rispondendo ad una domanda di un suo follower, ha rialzato le polemiche sul ...

Borse asiatiche deboli. Preoccupa ancora la Guerra dei dazi : Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , sempre zavorrate dai timori per un'escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Venerdì 3 agosto Pechino ha annunciato tariffe su ...

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni dei medagliati. Clara Guerra : “Soddisfazione immensa - sensazione fantastica” : Agli Europei di Canottaggio sono arrivate altre tre medaglie per l’Italia: la spedizione azzurra chiude così con due ori, un argneto e tre bronzi, con ben tredici equipaggi in finale dei sedici partecipanti alla rassegna continentale, che metteva in palio 17 titoli. Va sottolineato però che un oro, un argento ed un bronzo sono arrivati nelle specialità non olimpiche, mentre da quelle olimpiche soltanto un oro e due bronzi. Ecco le ...

Genova - “Guerra dei cassonetti” Contesa tra poveri - Comune e Pm : Genova, c'è chi la ricorda per la rivolta dei ragazzi in maglietta a strisce, scesi in piazza nel 1960 per impedire un congresso del Msi, chi per le manifestazioni del G8 del 2001 e chi per la “scuola” di cantanti e artisti, da Fabrizio De André Segui su affaritaliani.it

La Guerra dei dazi torna a spaventare Wall Street : Sullo sfondo il nulla di fatto in materia di tassi di interesse da parte della Federal Reserve , che però ha parlato di un'economia solida aprendo la strada ad un nuovo rialzo a settembre. Grande ...

Guerra di Corea - gli Usa accolgono i resti dei loro soldati : Cinquantacinque custodie in metallo contenenti i resti dei corpi di soldati statunitensi uccisi, più di 60 anni, durante la Guerra di Corea del 1950-53 sono tornate in patria, dopo che la Corea del ...

Guerra dei dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Ospedale Reggio Calabria : cartone al posto dei gessi/ Ultime notizie : "Come in tempo di Guerra.." : Reggio Calabria, niente gessi in Ospedale: cartone per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:19:00 GMT)

L'economia dell'Africa traballa con la Guerra dei dazi : Un indebolimento degli Stati Uniti e delL'economia cinese produrrebbero conseguenze negative sulle catene di approvvigionamento di tutto il mondo. Tutto questo si tradurrebbe in una crescita globale ...

Barbara D'Urso e Mara Venier regine della tv e dei social - ma chi vince la Guerra dei follower? : Barbara D'Urso e Mara Venier sono amiche nella vita reale, ma nella prossima stagione televisiva saranno rivali. La prima è salda al timone di ' Domenica Live' su canale 5, la seconda torna alla guida ...

I viaggi della soia - Guerra dei dazi o guerra alla Cina? : Ma anche tra Trump e Kim Jong Un c'è stato un brusco raffreddamento poco prima di Singapore, ma la presenza di una forte volontà politica di portare a casa un risultato alla fine ha prevalso. La ...