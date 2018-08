Guardia di Finanza Pescara - intensificati i controlli in materia valutaria : Pescara - Prosegue l’attivita` della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalita` economica. In particolare, da inizio anno la Compagnia di Pescara ha eseguito, con riferimento alle aree aeroportuali, nr. 680 controlli in materia di valuta per un totale movimentazione di oltre 600.000 euro, di cui nr. 04 irregolari per oltre Euro 60.000 con conseguenti irrogazioni di sanzioni pecuniarie per 2.600 euro riferibili ad esportazione di valuta ...

Guardia di Finanza Enna OPERAZIONE "PARENTI STRETTI" FRODE FISCALE : Guardia DI FINANZA DI ENNA - MAXI SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE DI ... : ... nella lotta all'evasione FISCALE a tutela degli interessi dell'erario, caratterizzandone l'azione costantemente protesa anche a contrastare gli effetti negativi causati all'economia che distorce e ...

Fiumicino - ecstasy nel latte in polvere per bambini. Guardia di finanza sequestra 12mile pasticche nascoste tra i giocattoli : Erano nascoste tra il latte in polvere per bambini. Lo stratagemma, con l’operazione ‘Magic Children‘, è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il personale dell’Agenzia delle Dogane, che hanno sequestrato nell’aeroporto di Fiumicino, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg. Sono state trovato all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere ...

Roma - Guardia di Finanza : Operazione Terza età : estorsione e usura : ... alias "Marittone", classe 1947 " personaggio di notevole spessore delinquenziale e con importanti relazioni nel mondo criminale " e dai suoi sodali. I destinatari dell'odierno provvedimento di ...

Guardia di Finanza : il Colonnello Luigi Carbone è il nuovo Comandante Provinciale : ... intellettuale e spirituale, a difesa dei cittadini onesti e dell'economia legale, attraverso le peculiari attività di contrasto all'evasione fiscale e di controllo della spesa pubblica nonché una ...

Vigili e Guardia di Finanza a presidio di centro e lungomare. 22 multe per sosta selvaggia : SAN BENDETTO DEL TRONTO Altra notte di pattugliamenti e presidi delle forze dell'ordine per le strade della movida sambenedettese. In campo, fino alle 2 del mattino, cinque Vigili urbani e due ...

La Guardia di Finanza sequestra 55 milioni all’ex patron dell’Ancona : Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato di beni, tra cui conti correnti e mandati fiduciari, per circa 55 milioni nei confronti di 5 persone tra cui l’imprenditore ed ex patron dell’Ancona Calcio Edoardo Longarini, gia’ finito sotto inchiesta ai tempi di Tangentopoli, nell’ambito di una indagine della Procura di Milano per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. ...

Avellino - perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del club : Dalle prime ore di stamane è in corso una perquisizione della Guardia di Finanza di Avellino della sede amministrativa dell'Us Avellino, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura del ...

Traffico di sostanze stupefacenti : la Guardia di Finanza di Cagliari sequestra beni per circa 1 - 8 milioni di euro : Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari ha sottoposto a sequestro beni immobili, autovetture di lusso, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per un valore pari ...

Guardia di Finanza Chieti - Il Capitano Giuseppe Laganà è il nuovo Comandante : Chieti - Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti. Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Serafino Fiore, ha avuto luogo presso la Caserma “Fin. C.V.M. Mario Tacconelli” la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Compagnia tra il Cap. Angela Luana Vallario – cedente – ed il Cap. Giuseppe Laganà – subentrante -. Il Capitano Vallario, ...

Si finge della Guardia di finanza per fare shopping senza pagare : Una perugina, incensurata, classe 1980, è entrata in un negozio di abbigliamento del centro di Bastia Umbra qualificandosi come appartenente alla guardia di finanza, così da carpire la fiducia del ...

Nullatenente con Ferrari - Porsche e Lamborghini : incastrato dalla Guardia di Finanza : Nullatenente ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, Maranello, Mo,, Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato numerose Ferrari, ...

Guardia di Finanza : Giulia Intrisano comandante della Tenenza di Modica : Il Tenente Giulia Intrisano, di origine laziale,alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Modica. Succede al Capitano Alessandro Salvatore.

Palermo - blitz Guardia di Finanza : 28 arresti tra cui Giuseppe Corona - il “re del riciclaggio” : I Madonia gli avrebbero affidato il loro tesoro, tanti soldi da ripulire, e le scommesse dell’ippodromo. E’ il “re del riciclaggio” Giuseppe Corona il nome chiave dell’ultima inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 28 persone: quattro ai domiciliari – tra cui un noto penalista palermitano – e 24 in carcere. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L’indagine è stata ...