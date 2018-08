Grandi opere | Berlusconi richiama Salvini sulla Tav ' Sia coerente con idee del

Sondaggi politici/ Tav - Tap - Mose e Ilva : italiani favorevoli alle Grandi opere : Sondaggi politici: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:15:00 GMT)

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

I veti grillini bloccano le Grandi opere : grandi opere, grandi polemiche. Il tema delle infrastrutture continua a dividere gli alleati di governo, Lega e M5S. Dopo l'apertura al completamento del vicepremier Matteo Salvini, 'sono per ...

Grandi opere - ecco quanto ci costa la politica dei no : La politica dei no alle Grandi opere potrebbe costarci fino a 60 miliardi. politicamente la questione è piuttosto spinosa. E il governo gialloverde è già spaccato. Da una parte la Lega con Matteo ...

TAV e TAP - le Grandi opere dividono il governo del cambiamento : Dopo le tensioni degli scorsi giorni Lega e 5 Stelle smorzano i toni e cercano la quadra sulle grandi opere, a partire dalla TAV, l'alta velocità Torino-Lione, il dossier più caldo su cui Salvini ...

Di Maio : ci sarà intesa con la Lega sulle Grandi opere : Il ministro pentastellato dello Sviluppo economico si dice fiducioso di trovare un'intesa con l'alleato di governo, pur rilanciando i dubbi sulla Tav -

Grandi opere - DI MAIO : "FIDUCIOSO - TROVEREMO ACCORDO"/ Tav e Tap : Toninelli - "Torino-Lione va ridiscussa" : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di MAIO parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:34:00 GMT)

Grandi opere - Di Maio : "Fiducioso - troveremo accordo"/ Ultime notizie - Tav e Tap : Sgarbi attacca Di Battista : Tav, Tap e Grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Grandi opere - si accende lo scontro tra Lega e M5S : La Ministra per il Sud, la pentastellata Barbara Lezzi, storicamente contraria al Tap, chiama in causa in un post su facebook il ministro dell'Interno ed alleato Matteo Salvini, che proprio ieri, da Cervia, elencava quelli che a suo dire sono i molti vantaggi del Tap stesso, primo fra tutti un taglio dei costi dell'energia stimato nel 10%. Rivolgendosi direttamente al colLega ministro (il post inizia con 'Caro Matteo Salvini') Barbara Lezzi ...

Rai - Grandi opere e vaccini : i dossier che dividono : vaccini, grandi opere e manovra finanziaria . Sono questi alcuni dei temi che nelle ultime settimane hanno dominato il dibattito politico nazionale. Temi che, a due mesi dalla nascita del governo ...

Governo diviso su Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. Ilva - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi in un paese in cui spesso i cittadini non hanno ...

Governo diviso sulle Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. Ilva - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi per la Torino-Lione in un paese in cui spesso i ...

Tap e Tav - Di Maio crede in accordo su Grandi opere/ Ultime notizie : per Conte e Mattarella gasdotto si farà : Tav, Tap e grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Di Maio : "Grandi opere - troveremo accordo con Salvini" : Luigi Di Maio è tranquillo: il governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...