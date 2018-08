Grande attesa per il debutto di Ronaldo con la Juve | la partita con il Chievo sarà in

Alvaro Soler : Grande attesa al Valmontone Outlet Summer Festival : Compositore, musicista e cantante, vincitore di 18 dischi di platino in Italia con più di 600 milioni di views e 200 milioni di stream in tutto il mondo. Soler che è stato anche giudice di X Factor ...

Omaggio Rai a Mia Martini : Grande attesa per la fiction biografica 'Io sono Mia' : La Rai omaggerà la compianta cantante calabrese Mia Martini con una fiction biografica che uscirà nei prossimi mesi. Il racconto per immagini dedicata ad una delle più grandi interpreti della canzone italiana farà parte del palinsesto della Rai per la stagione 2018/19. Dopo gli esperimenti riusciti con le storie di vita di Modugno e De Andrè, interpretati rispettivamente da Giuseppe Fiorello e Luca Marinelli, sarà Serena Rossi a rievocare il ...

POLDARK/ Anticipazioni puntate 5 agosto e 29 luglio 2018 : Grande attesa per il finale di stagione : POLDARK, Anticipazioni puntate del 5 agosto e del 29 luglio 2018, in prima tv su Canale 5. C'è grande attesa per il grande finale della serie televisiva, cosa accadrà la prossima settimana?(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:07:00 GMT)

LE VERITÀ NASCOSTE/ Anticipazioni puntate 3 agosto e 27 luglio 2018 : Grande attesa per il finale di stagione : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni puntate 3 agosto e 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. grande attesa per il finale di stagione con la morte a sorpresa di Enrique.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Mostra del Cinema di Venezia : Grande attesa per Suspiria : Tre pellicole italiane in concorso. Sono “Suspiria” di Luca Guadagnino, “Capri – Revolution” di Mario Martone e “What You Gonna

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ MATRIMONIO IL 1° SETTEMBRE/ Grande attesa a Noto : prevista una parata di vip : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ MATRIMONIO il 1° SETTEMBRE: a Noto sale l'attesa per l'arrivo degli sposi che resteranno in città per tre giorni e per i vip che parteciperanno alle nozze.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:38:00 GMT)

Tutto pronto e Grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure : Tutto pronto e grande attesa per la notte bianca Summer dance di Pietra Ligure. Dalle ore 18.00 di giovedi 26 luglio le piazze, le vie e il lungomare g. bado, chiuso eccezionalmente al traffico, si ...

Rally di Roma Capitale 2018/ Diretta streaming video : Grande attesa per la SuperSpeciale di oggi : Rally di Roma Capitale 2018, Diretta streaming video: grande attesa per la SuperSpeciale di oggi, in programma alle 18.30. Come seguirla in tv, previste differite e repliche(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Grande attesa per la 14edizione della Festa della pannocchia : E per finire, ricordiamo che ogni serata sarà accompagnata da spettacoli e buona musica, così da creare quel giusto clima familiare e accogliente, che tutti noi desideriamo trovare, insieme a tanti ...

27 Luglio 2018 - Grande attesa per l’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco tutto quello che c’è da sapere : Luglio 2018, astronomicamente parlando, è un mese ricco di eventi: primo tra tutti l’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo, che si verificherà giorno 27, e sarà osservabile anche dall’Italia (meteo permettendo). Il nostro satellite si colorerà di rosso, mentre il “Pianeta Rosso” verrà a trovarsi in condizioni di visibilità ottime, più luminoso che mai e anche vicino alla Luna. Il 27 Luglio il cielo notturno sarà ...

"La Giornata degli angeli" Grande attesa alla festa Eagles : La festa degli Eagles Cantù prosegue oggi e domani al Bersagliere e il programma è ricchissimo. Ogni Giornata è a tema e oggi sarà la musica a dominare la scena. Dalle 15 è infatti in programma fino a ...

Enna Grande attesa per il Musical di Marco Gervasi il 3 luglio 'Around the World' : ... diverse volte campioni italiani di Danze Standard, con partecipazioni ai Campionati del Mondo sempre della stessa specialità e organizzatori di stage in numerosi paesi europei. per partecipare a ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Video : Grande attesa sul web - Filippo Bisciglia ricorda l'appuntamento : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi prima di iniziare? L'avvistamento e il dettaglio nella foto di presentazione(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:30:00 GMT)