quattroruote

: Grand Basel - Realizzato il progetto di auto di Gio Ponti - dinoadduci : Grand Basel - Realizzato il progetto di auto di Gio Ponti - megamodo : Grand Basel, l’auto come forma d’arte #auto #grandbasel #motori #salone -

(Di mercoledì 8 agosto 2018), evento dedicato allemobili più esclusive del passato, del presente e del futuro, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 6 al 9 settembre (per poi proseguire, nel 2019, a Miami Beach e Hong Kong), terrà a battesimo undie valore culturale che coinvolge anche la nostra Casa editrice. Un team di designer guidato da Roberto Giolito, direttore della FCA Heritage, ha infattila vettura ideata nel 1953 dal celebre architetto Giobasandosi sui suoi disegni originali.Il, scomparso nel 1979, oltre ad aver dato vita a edifici conosciuti in tutto il mondo come il grattacielo Pirelli di Milano e a oggetti di culto del design come la sedia Superleggera, è stato, nel 1928, co-fondatore della rivista Domus, compito nel quale venne presto affiancato da Gianni Mazzocchi, ideatore nel 1956 di Quattroruote. Larchitetto non era insensibile ...