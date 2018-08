Governo | presidente Camera Fico a ' la Repubblica' | il M5S è diverso da Salvini

Continuano i dubbi del Governo sul presidente della Consob. Fraccaro : "Trasmetta gli atti di verifica della nomina" : Nonostante le rassicurazioni della Consob, il governo continua a chiedere di verificare la compatibilità dell'incarico del presidente dell'Autorità, Mario Nava. A suscitare perplessità è la conciliazione del suo ruolo attuale con quello precedente e, soprattutto, le modalità del passaggio tra l'occupazione ricoperta fino a dicembre 2017 - quando è avvenuta la designazione - e quella odierna.Nava, ...

Esclusivo : Foa resta presidenteRai - il Governo non cambierà nome : Marcello Foa resta presidente della Rai in quanto consigliere anziano all'interno del Cda. Fonti ai massimi livelli del governo spiegano ad Affaritaliani.it la strategia della maggioranza Lega-M5S dopo che la Commissione di Vigilanza non ha ratificato la nomina del giornalista sovranista ai vertici della tv di Stato Segui su affaritaliani.it

Nomine Rai - il Governo Conte ha scelto : Salini Ad e Foa Presidente : Venerdì 27 luglio 2018, ore 14:25 - Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulle Nomine dei dirigenti Rai e il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dalla riunione, ha annunciato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato della tv di Stato e il governo è stato d'accordo con il titolare del Tesoro, ritenendolo la persona giusta per questo incarico, mentre come Presidente è stato ...

Rai - il Governo punta su Foa presidente e Salini a.d. | Il Pd attacca - è subito polemica : Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni. "Garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese", commenta il premier su Twitter. Il Pd contro Foa: "Lo scorso 27 maggio espresse il suo "disgusto" in un post nei confronti di un intervento di Mattarella"

