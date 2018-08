Governo M5s-Lega | Rai | Grandi Opere e vincoli europei | i tre tavoli di gioco che

ilfattoquotidiano

: Il governo annuncia 1 miliardo di euro per i Comuni. La verità è che sono briciole. Il governo Lega-M5s stanzierà 1… - marattin : Il governo annuncia 1 miliardo di euro per i Comuni. La verità è che sono briciole. Il governo Lega-M5s stanzierà 1… - ManlioDS : Il #PD alla #Camera sta facendo ostruzionismo sul decreto #motovedette dopo che al #Senato ha votato a favore. Scop… - pdnetwork : Il governo annuncia 1 miliardo di euro per i #Comuni. La verità è che sono briciole. Il governo #Lega #M5S stanzier… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Tre, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il” rassicura mentre parla a una festa della, ironicamente ad Arcore. E il centrodestra? Non è finito, ma è “chi abita nella villa qua vicino” che “ultimamente preferisce votare con Renzi e con il Pd piuttosto che con lae con Salvini”. Ma l’altro giocatore al tavolo non è ovviamente Silvio Berlusconi, bensì i Cinquestelle, gli alleati di. I fronti di confronto sono tre e lo start è proprio ora, all’indomani dell’ultima seduta del Parlamento, in un mese di pausa estiva ...