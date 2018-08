Governo | legge bilancio | ultimo vertice Obiettivo | flat tax e reddito di cittadinanza

Dignità per legge : il Senato approva il primo provvedimento del Governo : Sono 4 i capitoli che compongono il decreto legge Dignità: vediamo cosa cambia per quanto riguarda le nuove disposizioni...

Riforma pensioni e Ldb 2019 - Governo ragiona per intervento graduale sulla Legge Fornero : Anche le pensioni sono incluse nelle linee programmatiche stabilite dal vertice di Governo [VIDEO], tenutosi alcuni giorni fa, in previsione della Legge di Bilancio 2019. Chi si aspettava una rivoluzione del sistema pensionistico italiano all'insegna dell'abolizione della Legge Fornero restera', comunque, deluso, in quanto il Governo potra' adottare, almeno inizialmente, soltanto una minima parte delle misure promesse in campagna elettorale. E' ...

Vaccini - la Toscana pronta ad “annullare” la decisione del Governo : “Legge per l’obbligo per contrastare calo copertura” : Il Parlamento ha appena rinviato di un anno l’obbligo vaccinale per i bambini delle scuole dell’infanzia ma la Toscana non ci sta: la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi è pronta a presentare il prima possibile un progetto di legge per “annullare” gli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di vaccinazione. ...

Vaccini - Governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Legge Mancino - Fontana : cancelliamola. No del Governo. Salvini : non è nel programma : Il ministro della Famiglia, leghista, chiede l'abolizione della Legge che punisce chi fa propaganda di idee fondate sul razzismo. Insorgono le opposizioni. Sdegno dalla comunità ebraica. Pronto lo ...

Legge bilancio : verso intesa nel Governo. Tria : si parte da reddito di cittadinanza e flat tax . Mercati nervosi : Le due misure 'sono compatibili con gli obiettivi di bilancio', spiega una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i Mercati nervosi, con lo spread che continua a restare alto -

Razzismo - Fontana : 'Si deve abolire la legge Mancino' - Ma Salvini frena : 'Non è priorità del Governo' - Mancino : legge giusta - razzismo c'è : "Abroghiamo la legge Mancino , che si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". La proposta arriva dal ministro per la ...

Razzismo - Fontana : 'Si deve abolire la legge Mancino' | Ma Salvini frena : 'Non è priorità del Governo' | Mancino : legge giusta - razzismo c'è : "Abroghiamo la legge Mancino , che si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". La proposta arriva dal ministro per la ...

Fontana contro legge Mancino - stop dal Governo/ Ultime notizie - Salvini : “Idea Lega - ma non è nel contratto” : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:08:00 GMT)

Razzismo - Fontana : 'Si deve abolire la legge Mancino' - Ma Salvini frena : 'Non è priorità del Governo' : "Abroghiamo la legge Mancino , che si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano". La proposta arriva dal ministro per la ...

Di Maio : “Abolizione legge Mancino non è nel contratto di Governo”. Salvini : “Non è priorità” : Sull'abolizione della legge Mancino, proposta dal ministro Fontana, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Continua a leggere

Legge Mancino - Conte - abrogazione non è in contratto Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stoppa la proposta di abrogazione della Legge Mancino venuta dal ministro leghista della Famiglia, Fontana. "Non è prevista nel contratto di governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del governo", scrive Conte sulla sua pagina Facebook.

Legge Mancino - scontro nel Governo. Fontana 'Abroghiamola'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio e Conte : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro Legge Mancino. Lo fa ...

Governo - lite sulla Legge Mancino La Lega : va abolita. No di Di Maio : E' scontro nel Governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di Governo" Segui su affaritaliani.it