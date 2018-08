Governo | il generale della Gdf Maggiore sarà il nuovo Mr Fisco

Agenzia delle Entrate - il Governo indica il generale Maggiore : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indica to dal governo , nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell' Agenzia dell' Entrate . ...

Governo : Cdm approva disegni legge su rendiconto generale 2017 e assestamento di bilancio 2018 : Roma, 27 giu 21:20 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi, ha approva to due disegni di legge su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni... , Com,

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia ( Bonafede ) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

