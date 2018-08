Governo | D' Incà | con Conte manteniamo parola data

Governo - Gasparri : “Mai visti tanti somari e incapaci come nel M5s. Dobbiamo cacciarli via”. E Portas (Pd) concorda più volte : Critiche bipartisan da Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e dal deputato del Pd Giacomo Portas al Governo M5s-Lega, durante la trasmissione Coffee Break (La7). Gasparri spiega le ragioni del no di Forza Italia alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai, come già anticipato dal senatore M5s, Gianluigi Paragone: “Le norme prevedono che le parti si dnarti politiche. Se tu devi cercare una convergenza per avere una maggioranza ...

Autostrade - il Governo snobba gli accordi Ue e rincara i pedaggi : +5% : All'inizio dell'anno il Movimento 5 stelle era in prima fila contro i rincari delle Autostrade. Oggi si ritrova sul banco degli imputati per i ritocchi alle tariffe già avvenuti in alcune tratte e, ...

Migranti - Orfini : “Asso 28? Toninelli incapace e Governo mandante di un atto illegale commesso in mare” : “Il ministro Toninelli dice che l’operazione della Asso Ventotto è stato eseguito nel rispetto delle leggi internazionali? È un incapace, ma questo lo sapevamo già. Se è così, il governo è il mandante dell’atto illegale che è stato commesso in mare”. Sono le parole del deputato del Pd, Matteo Orfini, al presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. L'articolo Migranti, Orfini: “Asso 28? ...

Ilva - Tav e Fincantieri : tutti i dossier riaperti dal Governo Lega-M5S : Il ministro dell' Economia francese Bruno Le Maire sarà a Roma mercoledì e giovedì per incontrare il collega Giuseppe Tria e in agenda ci sarà anche l' ingresso di Fincantieri nei cantieri Stx-Saint-...

Fs - Mazzoncini : Governo applica spoil system - lascio incarico : Milano, 26 lug., askanews, - 'Cari amici, dopo poco meno di tre anni, a seguito della decisione del nuovo Governo di applicare lo spoil system, lascio l'incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane'...

Fs : Mazzoncini - Governo applica spoil system - lascio incarico : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Cari amici, dopo poco meno di tre anni, a seguito della decisione del nuovo Governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”. A scriverlo è l’amministratore delegato uscente di Fs spa, Renato Mazzoncini, all’indomani della decisione annunciata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di far decadere l’intero cda del gruppo. ...

Martina (Pd) : "Il Governo crea danni incalcolabili" : Nel corso della Direzione di oggi del Partito Democratico, il segretario Maurizio Martina ha parlato del governo Conte e del suo operato finora. Il suo intervento è sembrato mirato soprattutto al Decreto Dignità del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, al quale i Dem stanno facendo opposizione e stanno presentando degli emendamenti. In particolare negli ultimi giorni si è discusso di un emendamento che mira a ...

Fincantieri - commessa dal Governo Usa per 4 navi da combattimento per l'Arabia Saudita : Il governo degli Stati Uniti ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte Fincantieri Marinette Marine , Fmm, , un ordine per la costruzione di quattro navi 'Multi-Mission ...

Fincantieri riceve commessa da Governo USA - 4 navi per Arabia Saudita : Teleborsa, - Il Governo degli Stati Uniti ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte Fincantieri Marinette Marine, FMM,, un ordine con lo strumento della Undefinitized ...

Fincantieri Marinette Marine : nuovo contratto dal Governo USA : Lockheed Martin e FMM, insieme allo studio di architettura navale Gibbs & Cox e oltre 800 fornitori in 42 stati, collaborano già per il programma LCS della US Navy, uno dei più ambiziosi al mondo in ...

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl dignità - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...

