Governo Conte si racconta e scherza ' Almeno i giornalisti facciano opposizione'

Nì Tav - nì Tap e sì vax. Ecco la 'linea' del Governo Conte : Un saluto alla "stampa nazionale" prima della pausa estiva . E se di saluto si tratta, anche un certo formalismo viene meno. Non fosse altro che questo è il governo del cambiamento. Così, invece della ...

Conte : sulla Tav facciamo verifiche poi decisione del Governo : Roma, askanews, - "La Tav è un'argomento all'ordine del giorno del governo, come già anticipato dal ministro Toninelli stiamo valutando tutti gli aspetti come costi e benefici, all'esito di questa ...

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo".

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Non ho mai pensato di lavorare con un monocolore", ma nel Governo "il clima di lavoro è molto buono", "quando ci riuniamo al tavolo trovo persone molto ragionevoli, con capacità ...

Governo - Conte 'Manovra accompagnata da riforme strutturali'. 'Tav all ordine del giorno del cdm' : ROMA - 'La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia ...

Bologna e Foggia - martedì la visita di Conte : vicinanza del Governo : martedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà a Bologna e a Foggia, "dove si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai ...

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza Governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - 'Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

SCENARIO/ Sapelli : ecco gli errori che stanno ammazzando il Governo Conte : L'amalgama del governo non ha funzionato a dovere: non c'è equilibrio e ora l'esecutivo si trova ad affrontare un nemico che può essere fatale. GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:00:00 GMT)