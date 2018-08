Governo | Conte ' Manovra accompagnata da riforme strutturali' ' Tav all ordine del giorno

Bologna e Foggia - martedì la visita di Conte : vicinanza del Governo : martedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà a Bologna e a Foggia, "dove si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai ...

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza Governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - 'Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza Governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - "Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

SCENARIO/ Sapelli : ecco gli errori che stanno ammazzando il Governo Conte : L'amalgama del governo non ha funzionato a dovere: non c'è equilibrio e ora l'esecutivo si trova ad affrontare un nemico che può essere fatale. GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:00:00 GMT)governo NO-TAV?/ Sapelli: andrebbe fatta ma vinceranno i noSCENARIO/ I veri numeri che fanno traballare il governo del 60%, di G. Da Rold

Tria-Conte - accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie : Governo avvia le riforme : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Legge Mancino - Conte - abrogazione non è in contratto Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stoppa la proposta di abrogazione della Legge Mancino venuta dal ministro leghista della Famiglia, Fontana. "Non è prevista nel contratto di governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del governo", scrive Conte sulla sua pagina Facebook.

Legge Mancino - scontro nel Governo. Fontana 'Abroghiamola'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio e Conte : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro Legge Mancino. Lo fa ...

Dalla difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di Governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...

Vaccini - la decisione del Governo Conte : è bagarre politica : “Il Governo Conte fa vincere i ‘No Vax'”. Si riassume così la posizione del Partito Democratico su quanto approvato, nella serata di ieri, in commissione Affari Costituzionali: slitta l’obbligo dei Vaccini. Per ottenere l’esclusione da nidi e materne dei bambini non in regola con le vaccinazioni bisognerà attendere ancora un anno scolastico. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, così, i due ...

Operazione Sophia - oggi revisione Ue al Cops/ Ultime notizie - nodo migranti e le richieste del Governo Conte : migranti, Operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 07:03:00 GMT)

Conte : Governo lavora davvero per Paese : 23.24 "Approvato il decreto Dignità alla Camera, un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale". Così su Twitter il presidente del Consiglio, Conte. Il premier si dice poi "orgoglioso di guidare un governo che lavora per cambiare davvero questo Paese".

Tap - Conte : valuteremo ma impegno preso da precedente Governo : Il premier Giuseppe Conte assicura che il governo valuterà la Tap, e sottolineato che è un impegno assunto dal precedente esecutivo. Conte oggi ha avuto un lungo confronto con il sindaco di Melendugno, accompagnato da consulenti tecnici e giuridici che, ha detto il presidente del Consiglio, "mi hanno rappresentato alcune criticità del progetto Tap. All'esito di questo scambio, ho assicurato loro che ...

Lasciamoli lavorare : un recap del surreale luglio del Governo Conte : ... il Ministro delle politiche comunitarie Savona"quello famoso per essere euroscettico, e che Mattarella non ha voluto all'Economia"spiega in un'audizione parlamentare: "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'...

Olimpiadi invernali - Malagò : “abbiamo accontentato le richieste del Governo” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi invernali “Abbiamo fatto esattamente quello che ci è stato chiesto dal governo. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma è evidente che ci siamo attenuti alle indicazioni, a partire dai costi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sull’appoggio ...