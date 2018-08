Gotham | 5 ragioni per cui dovreste guardarla

wired

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Qualche giorno fa il regista Matt Reeves ha dichiarato che il suo prossimo film sul Cavaliere oscuro sarà un “noir ambientato nell’universo di Batman, che ci porterà nel mondo di”. Qualcuno dovrebbe dire al regista di Cloverfield che ciò di cui parla esiste già: è la serie, la quale conclude la quarta stagione il 9 agosto su Premium Action (ed è anche su Netflix) per tornare con una quinta annata finale nel 2019. La serie ideata da Bruno Heller (The Mentalist) è basata, infatti, sui personaggi dei fumetti della Dc Comics più amati. Heller ha avuto l’audacia di sviluppare una serie su Batman dove il cupo eroe incappucciato non c’è (Bruce Wayne è ancora un ragazzino), concentrando l’attenzione sui pittoreschi e leggendari cattivi ospiti dell’Arkham Asylum. Heller, amante dalla pianificazione fin nei minimi dettagli, intreccia le esistenze di Pinguino, Enigmista, ...