Gossip | Alberto del GF rivela | ' Lo chef muto di Barbara D' Urso sono io'

(Di mercoledì 8 agosto 2018) ÈMezzetti lomisterioso che si intravede in alcune Instagram Stories diD'; dopo settimane die indizi raccolti sui social network, è arrivata la conferma di questa notizia dalla viva voce del vincitore dell'ultimo Grande Fratello. Nonostante siano in contatto e si vedano spesso durante i fine settimana, tra la conduttrice e il romano non è ancora scattata la scintilla: questo il resoconto di quanto ha detto Tarzan al settimanale Nuovo Tv pochi giorni fa.D'si frequentano assiduamente Non accennano a placarsi isulla vita privata did'; da quando si è conclusa la scorsa stagione Tv, la presentatrice Mediaset è costantemente al centro dell'attenzione VIDEO per una frequentazione inaspettata. Grazie ad alcuni indizi che i più attenti hanno scovato sui social network, si è saputo che la napoletana ...