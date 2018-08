Goletta Verde porta a Sottomarina la campagna contro la plastica

Goletta Verde in Molise : tre punti fortemente inquinati : Tre punti fortemente inquinati sui quattro campionati da Legambiente lungo la costa molisana, due a Termoli e uno a Campomarino (Campobasso), all’altezza della foce del Biferno. Sono i dati emersi dall’analisi delle acque condotta da Goletta Verde, illustrati in conferenza stampa nel porto a Termoli da Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde, Manuela Cardarelli di Legambiente Molise e Francesco Guidotti della Guidotti Ships, ditta ...

#Usaegettanograzie Con Goletta Verde la nuova campagna per contrastare l'inquinamento da plastica : ... visti i gravi danni che i rifiuti finendo in mare e sulle coste arrecano all'ambiente, alla biodiversità marina ma anche all'economia e al turismo - commenta Francesco Tarantini, presidente di ...

Emiliano con 'Goletta Verde' Legambiente al Flash Mob No-Oil : 'Governo elimini le concessioni alle trivellazioni in mare' : E queste cose le dico con spirito collaborativo, qui sono presenti sindaci di ogni parte politica, perché nella difesa del mare i pugliesi sono tutti uniti". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Goletta Verde arriva in Calabria : da domani a Roccella Jonica : A provocare effetti nefasti non solo sull'ecosistema e sulla biodiversità ma anche sulla salute dei consumatori e sull'economia del Paese vi è pure la pesca di frodo: la Calabria si piazza al quinto ...

Magliette rosse e Goletta Verde a Pozzallo : Magliette rosse per l'equipaggio di Goletta verde di Legambiente e un incontro pubblico oggi in piazza a Pozzallo per esprimere solidarietà alle Ong attive nei soccorsi in mare, per auspicare un Mediterraneo di pace e accoglienza nei confronti di persone che fuggono dai loro paesi per tensioni e conflitti causati dall'accaparramento di materie prime e fonti energetiche da parte dell'Occidente o di carestie e danni causati dai cambiamenti ...

Ambiente - Goletta Verde a Taormina : “Giù le mani dalla costa” : “Giù le mani dalla costa”: è questo il monito che LegAmbiente lancia durante il blitz all’Isola Bella di Taormina. Gli attivisti della Goletta verde, tornati per il terzo anno consecutivo nella baia di Naxos-Taormina per continuare la battaglia in difesa del suo paesaggio storico, esporranno uno striscione per dire “no” a un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ...

Goletta Verde : una sola criticità sulle coste lucane : “Ancora criticità alla foce del canale Toccacielo di Nova Siri, che così come lo scorso anno, presenta cariche batteriche oltre i limiti consentiti dalla normativa. Si tratta dell’unica criticità riscontrata rispetto ai quattro punti monitorati da Legambiente in Basilicata e giudicato per questo ‘inquinato’. Per questo l’associazione quest’anno affiancherà alla denuncia pubblica sullo stato delle acque anche ...

Lazio - inquinato il 71% delle coste monitorate da Goletta Verde : Roma, 10 lug. - (AdnKronos) - Su 24 punti monitorati lungo la costa laziale, 17 presentano valori di inquinamento elevati (cioè il 71%) con la provincia di Roma a guidare questa poco lusinghiera classifica. E ci sono anche record assoluti, con situazioni che mostrano un inquinamento ormai cronico: è

Arriva Goletta Verde di Legambiente : protezione del mare - Campania maglia nera : Sul fronte della pesca di frodo, una pratica molto diffusa e che produce effetti nefasti, non solo sull'ecosistema e la biodiversità, ma anche sulla salute dei consumatori e sull'economia del Paese, ...

Goletta Verde arriva nel Lazio : dal 4 al 6 Luglio tappa a Ostia : Il Lazio sarà la quarta Regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, storica campagna di Legambiente che ha ripreso il suo viaggio lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, il marine litter. L’imbarcazione ambientalista farà tappa da domani, mercoledì 4 Luglio, a venerdì 6 Luglio al Ostia – Porto di Roma. Un viaggio che si concluderà il 13 agosto a Trieste, dopo 22 ...

Goletta Verde : criticità alle foci dei fiumi in Toscana : Su venti punti monitorati, ben nove sono risultati con cariche batteriche molto elevate. E sono in particolare i fiumi a continuare a riversare in mare scarichi non depurati, che rischiano di compromettere la qualità del mare e di quei tratti di costa, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema marino ma anche per la stessa salute dei bagnanti. È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste toscane dall’équipe ...

Goletta Verde all'Elba e Marciana Marina diventa la capitale italiana del mare : Insomma, ci sarà da discutere e riflettere, ma anche da divertirsi, anche nei giorni successivi con le iniziative di /SEIF/»: tre giorni di giochi, dibattiti, spettacoli organizzati da Acqua dell'...

Goletta Verde - Legambiente : 14 punti inquinati su 23 controllati : Su 23 punti di mare controllati da Goletta Verde di Legambiente, 14 sono risultati con cariche batteriche elevate. Il monitoraggio e’ avvenuto tra l’8 e il 10 giugno scorsi. I prelievi sono avvenuti nei pressi delle foci di fiumi e torrenti, spesso frequentati dai bagnanti. Tre i punti che sono “sorvegliati speciali” con “criticita’ storica” e su cui Legambiente presentera’ esposti alle procure ...