wired

: Go Sling Pro, la borsa da viaggio versatile, impermeabile e anti-ladro #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Go Sling Pro, la borsa da viaggio versatile, impermeabile e anti-ladro #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - IamBross : Go Sling Pro, la borsa da viaggio versatile, impermeabile e anti-ladro -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) La bellezza di unpassa dalla meta prefissata ma anche dalla sicurezza che assicura la giusta tranquillità per godersi la visita di nuovi luoghi. Rapportando il concetto alla quotidianità, prima di una passeggiata o di una uscita in bicicletta il pensiero corre subito a come mettere al sicuro chiavi, smartphone, portafogli, magari la macchina fotografica o il giacchetto. LaGoPro promette di risolvere il dilemma grazie al mix di materiali, spazi e comodità d’uso che offre agli interessati. Realizzata dall’australiana Alpaka, prevede due larghe tasche per la fotocamera e per l’obiettivo, la tasca per l’iPad o il Kindle e il taccuino per gli appunti e quella più piccola per i documenti. Pesante solo 350 grammi, a farne unavalida è il rivestimento in kevlar che la rende resistente ai tentativi di taglio, mentre le cerniere a scomparsa e il cinturino a ...