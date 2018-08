gossipetv

: Giulia Bevilacqua è incinta: primo figlio per l’attrice dal marito Nicola: - Rebecca38538392 : Giulia Bevilacqua è incinta: primo figlio per l’attrice dal marito Nicola: - carmenFashionCr : Giulia Bevilacqua è incinta: primo figlio per l’attrice dal marito Nicola - carotelevip : RT @fedebeltrami: Quanto mi piace Giulia Bevilacqua in #Nerowolfe! -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)per: l’attrice èCicogna in arrivo per, l’attrice diventata famosa grazie a Distretto di polizia e oggi uno dei volti più richiesti al cinema e in tv. La giovane aspetta a 39 anni il suo, frutto dell’amore con ilha dato l’annuncio su … L'articoloper l’attrice dalproviene da Gossip e Tv.