Giornata internazionale delle popolazioni indigene

Giornata internazionale della birra - in Italia consumi da record - : In occasione dall'International Beer day, Coldiretti ha pubblicato un'analisi dalla quale emerge un primato storico per il nostro Paese: +3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri ...

Il 4 marzo prima Giornata internazionale contro il Papilloma virus - : Ottanta organizzazioni in tutto il mondo promuoveranno la prevenzione di una malattia molto diffusa, spesso priva di sintomi ma potenzialmente molto pericolosa

Il 30 luglio è la Giornata internazionale dell'amicizia - : Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011, la ricorrenza punta a sensibilizzare le persone attraverso a una cultura di pace che coinvolga governi, associazioni e società civile

La Giornata internazionale dello Yoga : Oggi, oltre a essere il solstizio d'estate, è anche la Giornata Internazionale dello Yoga , una festa istituita dalle Nazioni Unite nel 2014. Lo scopo della Giornata è sensibilizzare quante più ...

Giornata internazionale dello Yoga : ... Palazzo Quercia, Erice Casa Santa, il giorno 21 giugno alle ore 17.30 Il programma sarà il seguente: - Introduzione al mondo dello Yoga e presentazione di un breve video sulla proclamazione della ...

Giornata internazionale della yoga - IV edizione sulla terrazza panoramica del San Giovanni : In questa Giornata tutti i praticanti del mondo celebrano lo yoga e la pace e l'unione tra i popoli. Anche Catanzaro avrà il suo evento con una lezione speciale tenuta dall'insegnante Rosalba Maida ...

Giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti : Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani interviene in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

Il 15 giugno è la Giornata internazionale della bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : E’ la rivincita della carne con il #bisteccaday per la stragrande maggioranza silenziosa degli italiani che, nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie, non rinuncia a un alimento determinante per la salute. L’appuntamento per la giornata nazionale della bistecca è per venerdì 15 giugno dalle ore 9,00 con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per il Villaggio della Coldiretti di ...

Oggi è la Giornata internazionale degli archivi : scopri i più curiosi al mondo! : ROMA – Oggi è la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’International Council on Archives (ICA), con l’obiettivo di accendere i riflettori su un patrimonio inestimabile e davvero curioso. Pochi lo sanno, ma gli archivi hanno un inestimabile valore culturale, storico, civile e anche economico. Si stima infatti che i 101 archivi di Stato italiani, […] L'articolo Oggi è la giornata internazionale degli archivi: ...

Giornata di scambio internazionale sui Beni culturali immateriali della Cina : Sabato 2 giugno, nella città della scienza dei Beni culturali immateriali del Lago Daoxiang,a Beijing, è stata organizzata una Giornata per promuovere e far fare esperienza diretta dei Beni culturali immateriali della Cina agli ...

Giornata internazionale del Picnic : finger food - prodotti a km 0 - specialità locali e spuntini raffinati : Voglia di aria aperta, sole sulla pelle e profumi di natura. È tempo di uscire di casa e da qualsiasi luogo chiuso e di godersi le belle giornate. Lo spunto per ritagliarsi momenti fuori dalle mura è partecipare ad un Picnic in compagnia. Che sia in un parco, nel bosco, sulla spiaggia o su una prateria all’ombra delle vette, gustare piatti e spuntini sotto il cielo della bella stagione è un’esperienza rigenerante. Se poi a prepararlo sono i ...