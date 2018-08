Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo 62 anni fa la tragedia di

Giornata internazionale delle popolazioni indigene : Il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, ha invitato i paesi a unirsi nella campagna per promuovere i diritti delle donne indigene e incoraggiare la loro partecipazione alle discussioni politiche per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile della Fame Zero. “Chiediamo ai paesi di impegnarsi per garantire un posto alle donne indigene nei processi decisionali”, ha detto Graziano da Silva in un ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i risultati dell’ultima Giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

MotoGp – Test Brno : l’aggiornamento delle 14.00 - i TEMPI a metà Giornata : giornata di Test a Brno: a metà giornata al comando della classifica dei TEMPI c’è Dovizioso, rientra in top 10 Valentino Rossi Weekend allungato per i piloti della MotoGp: i campioni della categoria regina, dopo le fatiche di ieri al Gp della Repubblica Ceca, vinto da Andrea Dovizioso, sono tornati in pista a Brno per una giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che non sembra avere troppe novità per i Test cechi, ma ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere dell’Italia dopo la terza Giornata di gare : Grandi emozioni per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: il medagliere della nostra Nazionale è sempre più pieno-- dopo la terza giornata di gare agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 l’Italia vince altre preziosissime medaglie. Tra le meno attese e le più emozionanti sicuramente quella d’oro di Alessandro Miressi.

I sindaci della Spezia e Lerici : "Grande Giornata di sport" : La Spezia - "L'auspicio è che vinca il migliore, il palio è una grande festa sportiva e l'abbiamo portato in Cina presentandolo a 12 delegazioni di tutto il mondo. Anche la sfilata ha dimostrato di essere di notevele qualità". Questo il commento del sindaco della Spezia Perluigi Peracchini a margine della disfida remiera dellì'armo senior. Il sindaco di ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite : in campo al Razza (1^ Giornata) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:18:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Diretta gol live score delle partite : la formula dei gironi (1 Giornata) : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:49:00 GMT)

NBA Africa Game 2018 : Danilo Gallinari MVP - vince Team World. Le foto più belle della Giornata : A Pretoria, in SudAfrica, è andata in scena la terza edizione dell'NBA Africa Game. Danilo Gallinari è stato nominato MVP della partita: grazie ai suoi 23 punti Team World ha battuto Team Africa. ...

Svizzera - aereo d’epoca per tour panoramici si schianta : è il secondo incidente della stessa Giornata : Un velivolo d’epoca si è schiantato sul Piz Segnas, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. A dare la notizia è il quotidiano locale Ticinonline, specificando che l’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 del 4 agosto e i rottami si trovano a un’altitudine di 2540 metri. secondo quanto riporta il giornale svizzero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha dichiarato il blocco dello spazio aereo. Nella ...

Friuli - in Giornata recupero dello speleologo bloccato su Monte Canin : Friuli, in giornata recupero dello speleologo bloccato su Monte Canin L’uomo è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità, a quota 2.200, dopo essere caduto e aver subìto un trauma cranico. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi a metà giornata Parole chiave: ...

Friuli - in Giornata recupero dello speleologo bloccato su Monte Canin - : L'uomo è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità, a quota 2.200, dopo essere caduto e aver subìto un trauma cranico. Le operazioni di soccorso dovrebbero concludersi a metà ...

Vela – AArhus World Championships 2018 - il riassunto della Giornata di ieri : AArhus World Championship 2018 entrano in gara anche 49er E 49er FX: tutti in linea con il programma Un’altra bella giornata di Vela ad AArhus per i Campionati del Mondo unificati delle classi olimpiche, dove si assegnano ben il 40% delle qualifiche per Tokyo 2020. ieri erano 7 le classi in acqua: Finn, 470 maschile e femminile, Laser, Laser Radial, 49er e 49er FX, domani i primi tre saranno in riposo e partiranno invece le prove di RS:X ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1 Giornata - gironi) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:00:00 GMT)