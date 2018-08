Giorgia Meloni | ' Saviano scopre ora che gli immigrati irregolari vengono sfruttati

Daisy Osakue - Giorgia Meloni : 'Alla base dei fenomeni di razzismo c'è la sinistra' : Ha un brutto sospetto Giorgia Meloni , che 'Alla base dei fenomeni di razzismo' ci sia la manina della 'sinistra'. 'Gli aggressori di Daisy Osakue , la campionessa colpita a un occhio con delle uova ...

Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi : 'Le persone di Forza Italia di cui non ti devi fidare' : Ma è saltato il centrodestra? "Speriamo di no - premette Giorgia Meloni in un'intervista a Il Messaggero -. Nel senso che non sarebbe un bel segnale chiudere i battenti di questa alleanza politica su una questione di nomine". Si parla, ovviamente, del caso Marcello Foa alla presidenza della Rai e del brutale scontro che si sta consumando tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. --E come se ne esce? "Bisogna capire se si può trovare una figura di ...

Giorgia Meloni da applausi : la lezione brutale ai sinistri : Dice di essere 'felice' di non aver aderito all' alleanza di governo con Lega e M5S : 'Perchè quella coi grillini è un'intesa innaturale che poi ti obbliga a mollare su tante cose. Mentre io così mi ...

Marcello Foa - Giorgia Meloni smaschera le balle di Renzi : 'Dopo quel che ha fatto alla Rai - voto lui' : alla conta per il voto in Commissione di Vigilanza Rai sull'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai si aggiunge anche Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha rotto gli indugi sul giornalista ...

Giorgia Meloni contro il decreto dignità - insieme agli imprenditori - : Giorgia Meloni non molla e continua la sua 'guerra' contro il decreto dignità voluto dal vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. 'Oggi siamo a Verona nel Nord produttivo per ascoltare le ...

Giorgia Meloni : "La sinistra ci ha convinto - voteremo Foa presidente Rai" : Si continua a parlare della nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai: dopo l'annunciato voto contrario di FI e Pd, FdI annuncia che 'la sinistra ci ha convinto ' a votarlo come 'presidente della Rai'...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lunedì in città : ... più assumi meno paghi, per creare lavoro, per ridare linfa alla nostra produzione e porre le condizioni per la crescita dell'economia italiana». Lo scrive su Facebook il presidente di FdI, Giorgia ...

Marcello Foa - il piano per far fuori il presidente della Rai : il ruolo di Giorgia Meloni : È sul nome del prossimo presidente della Rai Marcello Foa che il dibattito politico si è infuocato, con minacce sempre più concrete in vista del voto in Parlamento sul candidato indicato dal governo. ...

Giorgia Meloni critica il decreto dignità : “Proposta di sinistra che considera gli imprenditori come nemici” : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, critica il governo Conte: "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il blocco navale. Abbiamo detto di sì alle politiche di immigrazione di questo governo, anche se le considero imperfette mentre stiamo dicendo no al decreto dignità perché è tornare indietro ed è una ...

Giorgia Meloni : "Mi diverto di più a confrontarmi con i maschi" : In un'intervista al magazine Grazia in edicola questa settimana, Giorgia Meloni rilancia la sua proposta di legge sui seggiolini “salva bebè” nelle automobili: un provvedimento al quale la parlamentare - mamma 41enne della piccola Ginevra - tiene molto. «Conto almeno otto casi di bambini dimenticati in auto negli ultimi cinque anni, e ogni volta tutti noi ci indigniamo e diciamo che dobbiamo risolvere il problema: può toccare chiunque, ...

Aida Nizar/ Duro attacco a Rita Dalla Chiesa e Giorgia Meloni : "razzista e cacciatrice di..." : Aida Nizar spiega ai suoi fan la verità sul suo profilo Instagram scomparso nel nulla. Non si è trattato di una scelta volontaria ma dell'azione di un hacker...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Aida Nizar : "Rita Dalla Chiesa razzista" E su Giorgia Meloni... : Aida Nizar, intervistata da Nuovo Tv, in edicola questa settimana, ha risposto per le rime a Rita Dalla Chiesa, piuttosto infastidita dal gesto dell'ex gieffina che, per combattere il caldo torrido romano, ha fatto un bagno, prima nella Fontana di Trevi e, poi, a Piazza Navona. Ecco le parole della spagnola indirizzate alla conduttrice Mediaset: La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo ...

Giorgia Meloni e il blocco navale contro i migranti - la profezia funesta di Mario Arpino : ... ma fu anche campanello d'allarme per la politica italiana che si rese conto di come l'Albania stesse diventando trampolino di lancio per una immigrazione incontrollata. Non ancora parte della NATO, ...