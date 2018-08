Ginnastica | parte la corsa ai Mondiali! Quando si torna a gareggiare? Italia in

oasport

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Si sono conclusi gli Europei 2018 diartistica per quanto riguarda il settore femminile (domani a Glasgow cominceranno le gare maschili) ma le ragazze non conoscono momenti di sosta. I Mondiali sono infatti dietro l’angolo visto che a Doha (Qatar) si gareggerà dal 25 ottobre al 3 novembre. Bisogna intensificare la preparazione per l’evento clou della stagione, non c’è tempo per le vacanze e bisogna prepararsi al meglio alla rassegna iridata. Anche l’, infatti, è subitota al lavoro: le azzurre sono impegnate in un collegiale anche se a Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, in modo da potersi comunque godere un po’ di mare e spiaggia.si tornerà in gara? Salvo altre comunicazioni in merito a ulteriori impegni ufficiali, l’si rivedrà in pedana il 13 ottobre a Ruesselsheim (Germania) per un ...