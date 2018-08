Germania | reati antisemiti aumentati del 10% nel 2018 | 349 su 401 sono motivati da

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Attacchi fisici, insulti personali, slogan di odio: l’smo inè in aumento. I nuovi dati parlano di 401denunciati nei primi mesi delrispetto ai 362 dello stesso periodo dell’anno precedente: il 10,7% in più. Lo ha reso noto la risposta del governo tedesco all’interrogazione presentata al Bundestag dalla deputata Petra Pau (Die Linke). La maggior parte dei criminida un’ideologia di estrema destra:349. Main aumento anche tutti gli altri: quellida ideologie di estrema sinistra (6), da ideologie straniere (12) e religiose (9). In generale, icommessi da persone legate al neonazismo instati più di 7mila nei primi sei mesi del, con 374 atti violenti e almeno 201 persone ferite. I numeriprovvisori, perché i fatti posancora essere segnalati. Le istituzioni ...