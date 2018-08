Generale Gdf Maggiore è nuovo mr Fisco

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il Generale della Gdf Antonino Maggiore. “Azzerati i vertici di Dogane e Demanio” : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’ Agenzia delle entrate . Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

