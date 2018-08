GBP USD | gli eventi che caratterizzeranno questa settimana

GBP /USD : cade un altro supporto - ora si mette male : Troppe le sfide da superare nel breve termine come le difficoltà della Brexit, la crisi politica del partito conservatore al governo, infine il rischio concreto di un rallentamento del ciclo ...

Analisi sul cambio GBP /USD : Il pil appena uscito ha dato segnali di risveglio per l'economia inglese che su base trimestrale ha visto un più 0,2 % rispetto al precedente 0,1 % e con una previsione dello 0,1 %, mentre su base ...

Cambio GBP /USD crolla ai minimi da 7 mesi - Sterlina britannica "teme" il Brexit Bill : Secondo le attese della vigilia è considerato molto difficile che il governatore Carney possa decidere modifiche alla politica monetaria. Addirittura alcuni analisti sono convinti che non ci saranno ...

GBP / USD - la corsa toro subito frenata da Bce e FOMC : In genere, ogni partecipante esprime le proprie opinioni sullo stato dell'economia e le prospettive per il futuro e sulla direzione appropriata per la politica monetaria. Quindi ognuno fa una ...