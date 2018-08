Garanzia Tria

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) E' l'unico a cui guardano le cancellerie europee e i membri della Commissione di Bruxelles per avere buone notizie sul futuro dei conti italiani. Dal primo giorno non fa che rassicurare e smorzare polemiche. Così come, con la stessa bonomia, rassicura, alla vigilia del vertice odierno e del Consiglio dei ministri che farà nomine dei vertici delle agenzie fiscali, i componenti del suo governo che le cose scritte sul programma si faranno.Conferma tutto, il ministro dell'Economia Giovanni, anche in una voluminosa intervista sul Sole24ore:"A spaventare mercati e investitori - dice- non è il programma di governo, ma l'incertezza sulle prospettive, e traccheggiare aumenta le incognite, certo non le riduce".Quindiconferma, con pacatezza: "Su riforma fiscale e reddito di cittadinanza bisogna partire davvero, e tracciare un calendario che indichi in modo ...