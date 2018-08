Gamescom 2018 | Ubisoft svela la sua line-up

Square Enix presenta la propria line up per la Gamescom 2018 : Manca sempre meno all'apertura della Gamescom 2018, e con un comunicato stampa diramato oggi Square Enix ha voluto darci un assaggio della ricca line up che impreziosirà lo stand del publisher, che occuperà un'area di oltre 1500 metri quadrati nella hall 9.1 della fiera.I visitatori potranno provare le demo dei giochi Square Enix in quasi 200 postazioni e tuffarsi nei fantastici universi di Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, Dragon ...

Sega tra i protagonisti della Gamescom 2018 con Total War : Three Kingdoms - Team Sonic Racing - Football Manager 2019 e molto altro : Sega presenterà i suoi titoli più attesi alla Gamescom 2018, tra cui Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 Dancing in the Starlight. Tutti i titoli saranno giocabili allo stand Deep Silver nella Hall 9, B011-C010 assieme all'entusiasmante Football Manager 2019, del quale vi abbiamo riportato la data di uscita.Team Sonic Racing, ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...

Gamescom 2018 : Super Mario Party e Super Smash Bros. Ultimate illuminano la line up di Nintendo : A poche settimane dall'apertura dell'evento Nintendo ha svelato oggi la propria line up per la Gamescom 2018, a cui parteciperà con un grande stand nella Hall 9 in cui sarà possibile vedere in azione e giocare alcuni degli attesissimi titoli in arrivo per Nintendo Switch.Come riporta Dot eSports, le punte di diamante della line up non possono che essere rappresentate da Super Mario Party e Super Smash Bros. Ultimate, il grande protagonista ...

Milestone mostrerà Ride 3 alla Gamescom 2018 : Milestone annuncia oggi la sua partecipazione alla Gamescom 2018, la più grande fiera per giochi interattivi e di intrattenimento. Allo show sarà presente uno dei franchise più amati, un vero omaggio alla cultura motociclistica, Ride 3.Dal 22 agosto al 25 agosto, al Booth di Bandai Namco Entertainment (Hall 06 | Stand B040), i fan e gli appassionati delle 2 ruote di tutto il mondo avranno la possibilità di provare Ride 3 su PlayStation 4. La ...

NVIDIA sarà presente alla Gamescom 2018 con l'evento GeForce Gaming Celebration : Gamescom 2018, l'importante fiera dedicata al mondo del Gaming, è oramai alle porte e NVIDIA sarà presente alla kermesse, insieme ai suoi partner, con un evento off-site denominato 'GeForce Gaming Celebration', che si terrà il 20 agosto.In questo evento non mancheranno gli hands-on esclusivi dei titoli più attesi del momento, presentazioni da parte degli sviluppatori dei giochi più importanti e alcune sorprese spettacolari!l'evento non sarà ...

Gamescom 2018 : Konami tra i protagonisti con le nuove demo di PES 2019 - ZOE 2 The 2nd Runner : M?RS e HYPER SPORTS R : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi la line-up completa di prodotti che verranno mostrati nell'edizione di quest'anno della Gamescom che si terrà dal 21 al 25 agosto a Colonia (Germania). Nello stand di Konamia Colonia (hall 8.1/A033) saranno disponibili nuove demo giocabili di PES 2019, ZONE OF THE ENDERS The 2nd Runner: M∀RS e HYPER SPORTS R.È confermata, inoltre, la presenza di uno stand dedicato a Yu-Gi-Oh! (hall ...

Bethesda sarà alla Gamescom 2018 con Rage 2 - The Elder Scrolls : Blades e non solo : La Gamescom 2018 si avvicina a grandi passi e a partire dal 21 agosto, la decima edizione della fiera tedesca ci trasporterà ancora una volta in uno degli eventi più importanti per il nostro medium preferito. Bethesda Softworks ha confermato sarà presente presso il padiglione 8, sezione C50/B51 (Consumer Booth) per incontrare il pubblico di appassionati.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale: Tre anteprime per l'Europa e una ...

Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 saranno giocabili alla Gamescom 2018 : Quest'anno Capcom ha avuto un grande successo grazie alla pubblicazione di Monster Hunter World, ma anche grazie agli annunci di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 all'E3 2018. Per coloro che non possono aspettare l'arrivo degli ultimi due titoli citati, in programma per l'anno prossimo, sappiate che la Gamescom 2018, dal 21 al 25 agosto, sarà un'occasione per mettere mano agli attesi giochi.Come segnala Gamingbolt, Capcom Germany ha ...

Gamescom 2018 : la crescita della manifestazione prosegue anche nell'anno del decimo anniversario : nell'anno del decimo anniversario della Gamescom, fiera di settore che si svolge nella bellissima cornice della Koelnmesse di Colonia, la manifestazione infrangerà con molte probabilità il record di spettatori e visitatori della precedente edizione, per un evento che dalla sua nascita ha messo a segno una crescita continua del numero di espositori e visitatori, che nei fatti si traduce in un incremento del 100% degli espositori, del 45% dei ...

Valve sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 ma non ha ancora svelato cosa mostrerà : Valve parteciperà alla Gamescom di quest'anno, come rivelato dalla lista dei distributori e, a quanto pare, è possibile che l'azienda mostrerà il suo gioco di carte e forse anche qualcosa in sviluppo presso Campo Santo.Come segnala VG247.com, in occasione dell'evento di agosto, la compagnia potrebbe annunciare la data di lancio di Artifact, il gioco di carte collezionabili ispirato a DOTA 2, ma, probabilmente, questo potrebbe non essere l'unico ...

THQ Nordic svela la line-up della Gamescom 2018 : Darksiders III - Biomutant ma anche due titoli misteriosi : Manca poco più di un mese alla gamescom 2018, l'atteso evento di Colonia che ogni anno attira in Germania buona parte delle compagnie di maggior rilievo del panorama videoludico. Tra i nomi da tenere d'occhio non può non mancare anche THQ Nordic, publisher che negli anni sta tentando di crescere grazie a progetti medio-grandi sicuramente interessanti e con un potenziale da non sottovalutare.La compagnia ha recentemente annunciato la propria ...

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Gamescom 2018 : Code Vein - SoulCalibur VI - Jump Force e molti altri nella line-up di Bandai Namco : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2018 (dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania). Lo stand di quest'anno, che si trova nella HALL 6 - B 41, ospiterà undici titoli giocabili svelati all'interno del comunicato ufficiale della compagnia:Jump Force - Per festeggiare il 50° anniversario della rivista Shonen Jump, Bandai Namco Entertainment Europe mette assieme alcune delle serie manga e anime più famose del ...