Gallipoli | chiude il Samsara? Il sindaco blocca tutto

ilgiornale

: Il comune di Gallipoli anulla i permessi al Samsara. Chiude il lido-discoteca delle feste salentine - HuffPostItalia : Il comune di Gallipoli anulla i permessi al Samsara. Chiude il lido-discoteca delle feste salentine - Corriere : Gallipoli, chiude anche il Samsara. Addio al lido simbolo dei beach party - Ilikepuglia : Gallipoli, chiude il Samsara Beach: venti giorni per smontare il lido più frequentato dai giovani -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) È forse arrivata la notizia che gli amanti delle feste e della movida non avrebbero mai voluto sentire: ildi.Il lido diche ha inventato i beach party dovrà. O almeno, così ha disposto il Comune con un"ordinanza che si teme possa assestare il colpo di grazia ai turismo giovanile già messo in crisi dalla chiusura del Parco Gondar e della discoteca Le Cave, due tra i luoghi più attrattivi della movida salentina. L'ordinanza emanata ieri dal Comune ha disposto la chiusura della spiaggiana più gettonata dai giovani per il "mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata assentita la concessione e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla stessa e di quelli imposti dall"Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 2 maggio 2017".Ma subito dopo questo annuncio, ilha fatto sentire la sua voce. E il lido ...