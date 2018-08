Fuga di gas genera esplosione | donna ustionata a Catania

Fiamme dopo Fuga di gas - tre ustionate : Pescara - Una fuga di gas seguita da un principio di incendio ha provocato il ferimento di tre donne che stavano cucinando dei pomodori in un locale attiguo ad un ristorante a Carpineto della Nora; una quarta donna, che al momento dell'accaduto si trovava fuori dal locale è rimasta illesa. Due sono state trasferite all'ospedale 'SS Annunziata' di Chieti e una più grave in elisoccorso al 'Santo Spirito' di ...

Lodi - Fuga di gas in un alloggio : 55enne muore tra le fiamme : L'esplosione, le fiamme, il vecchio appartamento che va a fuoco come una torcia. E le fiamme che non danno scampo al suo occupante, un ex operaio disoccupato, soffocato dai fumi tossici e poi bruciato ...

Fuga di gas in Via Poggioreale : chiusa la strada : Allarme gas a Poggioreale. Una nube spaventa il quartiere e lo tiene in scacco dalle otto di questa mattina. Stavano facendo dei lavori e qualcosa è andato storto. La Fuga non si riesce a tamponare e la a strada è stata chiusa. Traffico in tilt in tutta la zona. L'odore di gas è...

Vigili sventano furto di gasolio - ladri in Fuga : La Polizia locale evita il furto di gasolio I ladri di gasolio erano già all'opera in un cantiere di via Roma a Bareggio. A coglierli sul fatto sono stati gli agenti della Polizia locale impegnati nel ...

Fuga di gas a Milano : evacuato palazzo di 5 piani : Paura ma nessun ferito, oggi pomeriggio, in via Populonia a Milano per una Fuga di gas. I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini del civico 5 per un forte di odore di gas proveniente dalle cantine. Il palazzo di 5 piani è stato immediatamente evacuato e poco dopo i vigili del fuoco hanno individuato la perdita. Cessato l’allarme, le famiglie sono rientrate nello stabile. L'articolo Fuga di gas a Milano: evacuato palazzo di 5 ...

Milano - Fuga di gas in piazza Scala : zona evacuata e transennata : In pochi minuti piazza Scala è stata transennata e sono stati allontanati cittadini e turisti. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30, quando si è diffuso un forte odore di gas. Due le squadre di ...

Fuga di gas in via Riccardo Di Giusto : Paura, ieri sera, in via Riccardo Di Giusto , a Udine . Poco dopo le 22, nel complesso condominiale al civico 86 , è scattato l'allarme per una Fuga di gas . I residenti avevano allertato il 112 per ...

Roma - esplode palazzina a La Storta : 2 feriti - anche un pompiere/ Ultime notizie : ipotesi Fuga gas da bombole : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Fuga di gas a Mazzetta - evacuato un palazzo : La Spezia - E' stato fatto evacuare un palazzo a Mazzetta a causa della Fuga di gas, di Via Lunigiana, sulla quale Vigili del fuoco, Acam e Municipale stanno lavorando in base alle proprie competenze. ...

Fuga di gas nel quartiere Murano : Una Fuga di gas ha allarmato i residenti del quartiere Murano, a Lido, nella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, dopo che sono stati allertati a causa di una ...