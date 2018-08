Fratture per incassare assicurazione | 11 fermi a Palermo

Provocavano Fratture per incassare l'assicurazione : 11 fermi a Palermo : Palermo, 8 ago., askanews, - La Polizia di Palermo sta eseguendo 11 fermi emessi dalla Procura volti a disarticolare due pericolosissime organizzazioni criminali dedite alle frodi assicurative ...

Mutilazioni e Fratture agli arti per i premi delle assicurazioni : scoperta maxi truffa : Con grossi dischi in ghisa provocavano ferite o fratture con l'obiettivo di truffare le assicurazioni: c'è "scappato anche...

Reggio Calabria - al Pronto Soccorso si utilizzano cartoni per 'immobilizzare' le Fratture : Medici e infermieri costretti ad arrangiarsi con cartoni, nastro adesivo e cerotti. È questa la denuncia fatta dal Corriere della Calabria che ha mostrato foto di pazienti con fratture, lussazioni e distorsioni immobilizzate con l'ausilio di mezzi di fortuna. Il fatto è avvenuto (e avviene) presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove il reparto di ortopedia è aperto solo dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Di ...

Manifesto della razza - Mattarella : “Il razzismo nelle Fratture della società. Nessuna cittadinanza per discriminazioni” : Il “veleno” del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli“: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione degli ottant’anni dalla pubblicazione del “Manifesto della razza“. Era il 25 luglio del 1938 quando professori, medici e intellettuali firmarono e pubblicarono quella che poi è stata la base “scientifica” delle leggi razziali ...

Fratture vertebrali - la caduta di Nibali al Tour e il tifoso che l’ha sollevato di peso : ecco perché ha rischiato tantissimo e non bisogna mai farlo : Rimbalza ormai da due giorni su tutti i giornali la notizia del ritiro di Vincenzo Nibali dal Tour de France a causa della frattura della decima vertebra toracica dopo una caduta che ha dell’assurdo di cui è responsabile un tifoso. Del comportamento poco corretto degli spettatori francesi si è già discusso in lungo e in largo, ma forse non ci si è soffermati abbastanza su un altro aspetto molto importante. La frattura di una vertebra non è certo ...

La caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France e le Fratture vertebrali toraciche : cause - sintomi - cura e tempi di recupero : Le ossa che compongono la colonna vertebrale del nostro corpo sono molto forti ma anche una vertebra può fratturarsi come qualsiasi altro osso del corpo. Le fratture vertebrali solitamente sono dovute a condizioni come l’osteoporosi, l’eccessiva pressione o una caduta molto forte. Ne sa qualcosa Vincenzo Nibali, grande ciclista italiano impegnato nel suo settimo Tour de France e inserito nella lotta per la vittoria finale, che ieri si è ...

Ciclismo – Fratture e lussazioni : Eugenio Alafaci vittima dell’ennesimo incidente stradale - “volevo solo uscire in bici per allenarmi” [GALLERY] : incidente in allenamento per Eugenio Alafaci: stop di almeno un mese per il corridore della Trek Segafredo, il racconto del ciclista italiano Brutta disavventura per Eugenio Alafaci: il corridore della Trek Segafredo è stato protagonista oggi di un terribile incidente stradale. Mentre si allenava sulla sua bicicletta, il 27enne ciclista italiano è stato colpito dalla portiera di automobile parcheggiata: l’autista non ha controllato ...