Francoforte | in forte denaro Brenntag

Crolla a Francoforte Muench Rueckvers : Pressione sul riassicuratore tedesco , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,81%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX30 , evidenzia un rallentamento ...

Francoforte : polizia - cessato allarme : cessato allarme all'aeroporto di Francoforte, parzialmente evacuato dalla polizia a causa di un uomo che non si era sottoposto ai controlli. "L'attività è ripresa", scrive la polizia su twitter. "...

Aeroporto Francoforte : evacuato il terminal 1 : 15.10 - Il terminal 1 dell’Aeroporto di Francoforte è stato riaperto poco fa spiega la Frankfurter Allgemeine Zeitung che sottolinea come i disagi e le conseguenze del blocco si faranno sentire ancora per diverse ore. Intanto migliaia di viaggiatori, tra cui molti turisti, hanno visto cancellati una cinquantina di voli sui circa 1.500 previsti per oggi. Das gesperrte terminal am @Airport_FRA ist nun wieder geöffnet. Die Folgen allerdings ...

Francoforte : polizia - cessate allarme : ANSA, - BERLINO, 07 AGO - Cessato allarme all'aeroporto di Francoforte, parzialmente evacuato dalla polizia a causa di un uomo che non si era sottoposto ai controlli. "L'attività è ripresa", scrive la ...

Scalo Francoforte chiuso : disagi - ritardi : 14.40 disagi per migliaia di turisti e ritardi nei voli all'aeroporto di Francoforte, chiuso e parzialmente evacuato dopo che un uomo con un bambino ha eluso i controlli di sicurezza, dileguandosi. Lo stop agli imbarchi ha causato la cancellazione di 49 voli dei circa 1.500 previsti oggi. "Abbiamo aumentato il personale di terra e fornito snack e bevande ai passeggeri. Sul posto è presente anche personale medico", riferisce una portavoce della ...

Un uomo elude i controlli : la polizia chiude in parte l'aeroporto di Francoforte : Paura terrorismo a Francoforte , dove l'aeroporto è stato parzialmente evacuato per sicurezza dopo che un uomo ha superato i controlli. 'Almeno una persona non autorizzata' è infatti entrata in un'...

È stata evacuata parte dell’aeroporto di Francoforte per una violazione della sicurezza : Alcune parti del terminal 1 dell’aeroporto di Francoforte, in Germania, sono state evacuate perché almeno una persona non autorizzata è arrivata alla zona degli imbarchi senza passare per i controlli di sicurezza, ha spiegato la polizia federale tedesca. Nella parte interessata The post È stata evacuata parte dell’aeroporto di Francoforte per una violazione della sicurezza appeared first on Il Post.

Evacuata parte dell’aeroporto di Francoforte : uomo ha eluso controllo di sicurezza : Un uomo accompagnato da un bambino ha evitato un controllo di sicurezza all'aeroporto di Francoforte. Per questo è stato evacuato un terminal dello scalo.Continua a leggere

Germania - sgomberato in parte l'aeroporto di Francoforte : l'aeroporto di Francoforte è stato parzialmente sgomberato dalla polizia, nell'area A del terminal 1. Per l'intevento degli agenti sono state state fermate anche le operazioni di imbarco. L'allarme è ...

Germania - evacuato aeroporto di Francoforte/ Ultime notizie - Terminal 1 : ignoti i motivi dell'intervento : Germania, evacuato aeroporto di Francoforte. Ultime notizie, ignoti i motivi dell'intervento: le operazioni di sgombero stanno procedendo con ordine e senza panico(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Germania : sgomberata parte dell'aeroporto di Francoforte : L'aeroporto di Francoforte è stato parzialmente sgomberato dalla polizia, nell'area A del terminal 1. Per l'intervento degli agenti tedeschi sono state state fermate anche le operazioni di imbarco. Non è ancora nota la ragione dell'intervento, di cui la polizia federale dell'aeroporto dà notizia su Twitter.⚠⚠ Bearking News ⚠⚠ In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt#airport, there are police ...

Il ritorno all'utile non basta a Commerzbank : titolo giù a Francoforte : Commerzbank torna profittevole nel secondo trimestre, spinta dal miglioramento dei ricavi. La banca tedesca ha riportato un utile netto di 272 milioni di euro a fronte della perdita di 640 milioni ...

Linde Ag O.N. Z.Umt senza scampo a Francoforte : Affonda sul mercato Linde Ag O.N. Z.Umt , che soffre con un calo del 9,35%. L'andamento di Linde Ag O.N. Z.Umt nella settimana, rispetto al DAX30 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Francoforte : risultato positivo per Porsche : Rialzo marcato per il colosso tedesco delle auto sportive , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Porsche rileva un allentamento della curva rispetto ...