Franco Roberti nella giunta De Luca Scoppia il caso L' interrogazione

Franco Roberti : "Ad Antonio Ingroia la scorta non l'avrei tolta" : "La scorta ad Antonio Ingroia io non l'avrei tolta, e quella a Roberto Saviano non penso debba neppure essere messa in discussione". Lo afferma al Fatto quotidiano l'ex capo della procura antimafia, Franco Roberti, ricordando che "le sentenze di morte pronunciate da Cosa Nostra restano valide"."Non è compito del ministro - aggiunge Roberti -decidere a chi dare la protezione: la scelta deve essere tecnica, presa dal capo della polizia e ...