Francia | treni | migliaia di passeggeri bloccati per temporali

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria. I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, sta ...

Rinnovate le carrozze Thello per i treni notte fra Italia e Francia : " trenitalia, con un'offerta sempre più capillare e competitiva, è consapevole del valore che il turismo rappresenta per il nostro Paese e di quanto nel suo complesso incida sulla nostra economia in ...