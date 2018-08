Francia | tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco

Francia : treni - migliaia di passeggeri bloccati per temporali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria.-- I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, ...

Francia : La Banque de France prevede crescita in accelerazione nel terzo trimestre : La crescita dell'economia Francese dovrebbe accelerare nel terzo trimestre segnando un +0,4%. Lo ha previsto la Banque de France nella sua prima stima fondata sul rapporto mensile di congiuntura. La previsione si ...

Francia : +1 - 7% a/a Pil secondo trimestre 2018 - prelim. - - deluse attese : La lettura preliminare del Pil della Francia segnala una crescita dell'economia dello 0,2% nel secondo trimestre 2018 su base trimestrale. Il dato è in linea con la passata rilevazione, ma inferiore alle attese del mercato che si attendeva un +0,3 per cento. Su base ...

Francia : PIL 2° trimestre stimato al rialzo ma sotto attese : Teleborsa, - Il PIL francese del secondo trimestre non registra grandi variazioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall' Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE , , il PIL d'oltralpe ha ...

TREGUA DAZI USA-UE PIACE A MERKEL/ Accordo Trump-Juncker - la Francia frena : “servono chiarimenti” : Cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora DAZI sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Francia - volo Parigi-Pechino costretto a tornare indietro per “allarme terrorismo” : Un aereo della compagnia Air China in volo da Parigi a Pechino è stato costretto a tornare nella capitale francese 45 minuti dopo la partenza, a causa di un “allarme terrorismo“. Lo ha annunciato la compagnia cinese sul social Weibo, precisando che l’aereo è atterrato senza alcun problema all’aeroporto Charles de Gaulle e senza conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. L'articolo Francia, volo Parigi-Pechino costretto a ...

Battaglia libica fra Italia e Francia : Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj - di U. De Giovannangeli - : Competizione politica, diplomatica e militare fra Roma e Parigi in Libia. La ministra della Difesa: 'Fermare la tratta degli esseri umani'