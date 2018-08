Francia | il ministro della salute decreta la fine dell”allerta caldo’

Dazi - ministro Economia Francia : “La Ue deve rimanere unita” : Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” Continua a leggere L'articolo Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” proviene da NewsGo.

"La guerra commerciale è iniziata. Francia e Unione Europea devono essere unite". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, sottolineando che "gli europei devono rimanere uniti perché ciò che vogliono gli avversari è dividerci. Gli Usa vogliono dividere Francia e Germania".

"costruttivo colloquio telefonico, nel pomeriggio, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l'omologa francese, Elisabeth Borne, in merito al tunnel di base del Moncenisio, per il collegamento Torino-Lione. Toninelli ha chiarito che nel Contratto di Governo è previsto l'impegno alla valutazione integrale dell'opera, una valutazione che sta avvenendo ...

Roma, 25 giu. , askanews, 'Ci sono alcuni paesi europei tra cui la Francia che ha proposto degli hotspot, dei centri di accoglienza, in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la ...

È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l'informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell'incontro fra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

