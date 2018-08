Francesco Monte al Grande Fratello Vip | «Provini superati | mancano solo alcuni dettagli»

Grande Fratello Vip - Francesco Monte rischia di non entrare : contratto bloccato : Potrebbe arrivare l'ennesima brutta notizia per Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che a quanto pare sarebbe in trattativa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. A poche settimane dal debutto della terza edizione del reality show, sembrava praticamente certa la presenza di Monte nel cast anche se stando alle indiscrezioni del settimanale 'Chi', il suo ...

Francesco Monte verso il Grande Fratello Vip 2018 : La Grande occasione di Francesco Monte è alle porte. Anzi, alla porta rossa. L’ex tronista, ex di Cecilia Rodriguez, ex naufrago de L’isola dei famosi (una sfilza di ex) sarebbe a un passo dal varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riferisce la rubrica di Chi ‘Chicche di gossip’ nel numero in edicola mercoledì 8 agosto, Monte avrebbe superato i provini e “ora mancano solo alcuni ...

Francesco Monte - la partecipazione al GF Vip si fa attendere : ultimi dettagli : Francesco Monte rischia di non entrare al Grande Fratello Vip? Gli ultimi dettagli prima della conferma La conferma della partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip si fa ancora attendere. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, infatti, pare che sia stato “bloccato” dalla definizione degli ultimi dettagli del […] L'articolo Francesco Monte, la partecipazione al GF Vip si ...

Francesco Monte preoccupa le fan : "Ecco perché sono così magro" : Negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, Francesco Monte è apparso visibilmente dimagrito. Un calo di peso improvviso che ha messo in allarme tutte le sue fan. Le ammiratrici dell'ex ...

Paola Di Benedetto : "Francesco Monte e Matteo Gentili? Due ragazzi a cui sono legata e affezionata" : Paola Di Benedetto, nelle ultime settimane, è al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, annunciato, ai fan, con alcuni scatti e video su Instagram. L'ex Madre Natura e concorrente de L'Isola dei Famosi, ha rivelato, per la prima volta, dopo mesi di botta e risposta su giornali e trasmmissioni televisivi, in che rapporti è rimasta con i suoi due storici (e conosciuti dal grande ...

Francesco Monte : “Sono dimagrito troppo - motivo” - la foto fa discutere : Francesco Monte ammette: “Sono dimagrito troppo”. La foto conferma il calo e fa discutere i fan, l’ex naufrago de L’isola dei Famosi spiega il motivo Francesco Monte, che succede? Dove sono finiti i muscoli? L’ultima foto che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram non è passata inosservata. Infatti sono stati diversi coloro […] L'articolo Francesco Monte: “Sono dimagrito ...

Jeremias Rodriguez/ Foto - la dedica a Ignazio Moser e il riferimento a Francesco Monte : Jeremias Rodriguez è in vacanza ad Ibiza con le sorelle e i rispettivi fidanzati. Dopo Francesco Monte ha legato molto con Ignazio Moser e, a lui, dedica un post su Instagram(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:32:00 GMT)

