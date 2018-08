FOTO | Cecilia Rodriguez infiamma Ibiza | lato b da 10 e lode

Cecilia Rodriguez come Belen - la showgirl ‘senza costume’ : scatti bollenti [FOTO e VIDEO] : Cecilia Rodriguez come Belen. La fidanzata di Andrea Iannone è sicuramente la showgirl più seguita sui social ma anche la compagna di Ignazio Moser ha molti fan. Nelle ultime ore Belen si è scatenata con scatti super sexy ma la bella Cecilia ha risposto con foto bollenti. Pubblicato infatti su Instagram uno scatto in costume, la foto ha portato alla reazione scatenato. Poi su Instagram pubblicato uno Storia ad alto tasso erotico, anche ...

CECILIA RODRIGUEZ / La FOTO hot da Ibiza conquista il web : è boom di likes in poche ore : CECILIA RODRIGUEZ pubblica una foto hot da Ibiza, località nella quale sta trascorrendo le vacanze insieme a Ignazio Moser. È boom di likes e di commenti in poche ore.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Cecilia Rodriguez strega i fan con la FOTO del lato B in piscina : «Che ch***» : Cecilia Rodriguez torna a stregare i fan. La sorellina di Belen ha appena postato su Instagram una foto che non lascia spazio all'immaginazione. Ed è subito boom di like. Cecilia...

Cecilia fa concorrenza a Belen - la FOTO che fa impazzire i fan : topless e lato b in bella mostra per la piccola di casa Rodriguez : Cecilia Rodriguez strega Ibiza e fa concorrenza a Belen, la bellissima fidanzata di Ignazio Moser in vacanza mostra tutto il suo sex appeal Cecilia Rodriguez è volata insieme a Ignazio Moser ad Ibiza. Sull’isola, su cui si trovano anche i suoi genitori e Belen Rodriguez con un’allegra ciurma, la bella argentina mette in mostra il suo charme facendo concorrenza alla sorella. Se Belen dalla sua villa (si mormora in affitto per ...

CECILIA RODRIGUEZ È INCINTA? / Il commento di una FOTO con Ignazio Moser scatena il popolo del web : CECILIA RODRIGUEZ aspetta un figlio da Ignazio Moser? Il commento di una foto su Instagram scatena il web ma il terzo membro della famiglia è il cagnolino Aspirina...(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Cecilia Rodriguez è incinta? / L'indizio in una FOTO con Ignazio Moser ma la verità è un'altra... : Cecilia Rodriguez aspetta un figlio da Ignazio Moser? L'indizio arriva con una foto postata su Instagram ma la verità sembra essere proprio un'altra...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - incidente hot in strada a Milano : si abbassa e si vede l'intimo (FOTO) : Che le star dei nostri giorni siano quasi sempre al centro dell'attenzione è ormai risaputo, così come è risaputo che i paparazzi si nascondo in ogni angolo. A cadere vittima dell'obiettivo dei paparazzi, questa volta, è proprio una delle star più recenti: la bellissima ed affascinante Cecilia Rodriguez che, durante una passeggiata per le strade milanesi con il proprio partner, ha accidentalmente mostrato ciò che nascondeva sotto la gonna. ...

Cecilia Rodriguez - lato B in mostra per colpa del vestito troppo corto : le FOTO : Cecilia Rodriguez si distrae e mostra il lato B: le foto pubblicate dal settimanale Chi Piccolo incidente di percorso per Cecilia Rodriguez che, a causa del vestito troppo corto, è stata paparazzata con il lato B in bella mostra in questi giorni. Le foto, nello specifico, sono state pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini. Su […] L'articolo Cecilia Rodriguez, lato B in mostra per colpa del vestito troppo corto: le foto proviene da ...

Ignazio Moser si fa una tatuaggio per Cecilia Rodriguez : FOTO : Cecilia Rodriguez: il gesto d’amore di Ignazio Moser per la sua fidanzata La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a gonfie vele. L’ultimo gesto che ha stupito davvero tutti è stato fatto dall’ex ciclista, che per dimostrare i suoi profondi sentimenti nei confronti della sorella di Belen ha deciso di tatuarsi per sempre sulla sua pelle un segno inconfondibile del suo amore. Come mostrato da ...

Bufera su Cecilia Rodriguez per la FOTO col gelato. E il web tira in ballo anche Belen : Da quando la famiglia Rodriguez è diventata famosa in Italia, ogni suo membro deve imparare a convivere con complimenti, ma anche con moltissime critiche.E se Belen Rodrigiuez ci è abituata e ormai non se la prende neanche più, ora, a doverci fare il callo è pure la sorella minore, Cecilia. Dopo la partecipazione al Gf Vip, infatti, la modella argentina è finita ancora di più sotto i riflettori. Così, ogni sua foto, video o apparizione in ...

“Indecente”. Lo sfregio a Chechu : fan in rivolta contro Baby Rodriguez. È una FOTO pubblicata da Cecilia a scatenare il delirio collettivo : Da quando Cecilia Rodriguez è entrata nella casa del Grande Fratello Vip si è ritagliata una buona fetta del mondo dello spettacolo. Vuoi per il grande successo della sorella maggiore Belen, per la fine della storia d’amore con Francesco Monte avvenuta proprio davanti alle telecamere del Gf, e la relazione intrecciata con Ignazio Moser, Chechu è diventato un vero personaggio pubblico. E proprio come la maggior parte dei vip, la ...

Cecilia Rodriguez - la FOTO mentre lecca il gelato spacca i suoi fan : 'Volgare? Ma se voi...' : Poteva essere un'immagine qualunque di una ragazza che mangia un gelato, invece la foto di Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram ha spaccato in due i fan. E sì perché non tutti hanno ...

CECILIA RODRIGUEZ / Lo scatto in cui lecca un gelato scatena gli haters : "È provocatoria" - FOTO : CECILIA RODRIGUEZ ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre lecca un gelato, ma per i fan il gesto sarebbe frutto di una strategia ben studiata per riaccendere i riflettori...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Cecilia Rodriguez scatena i fan : la FOTO in cui lecca il gelato fa rumore : Cecilia Rodriguez scatena i fan che si dividono. La foto in cui lecca il gelato fa rumore: alcuni la lodano e la difendono, per altri è subito effetto ‘armadio’ Cecilia Rodriguez e il gelato della discordia. La fidanzata di Ignazio Moser nelle ultime ore ha postato su Instagram una foto che sta facendo molto rumore […] L'articolo Cecilia Rodriguez scatena i fan: la foto in cui lecca il gelato fa rumore proviene da Gossip e Tv.