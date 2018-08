Ford | sulla nuova Focus debutta il Wrong Way Alert

Siemens 1965 Ford Mustang - la prima a guida autonoma sulla collina di Goodwood : Il Festival of Speed di Goodwood che si è appena concluso ha fatto segnare l’edizione numero 25. Un gran traguardo che qualcuno ha deciso di omaggiare con un progetto davvero speciale. Si tratta di Siemens , presente alla kermesse internazionale con un’auto a guida autonoma . Un’operazione – in termini di marketing – molto raffinata e, per certi versi, anche molto concettuale. L’azienda tedesca ha, infatti, ...

