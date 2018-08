Ford - Fabbriche più sicure con il nuovo Eksovest

quattroruote

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Lainveste sullazza nelleallargando l'utilizzo di sistemi di supporto per gli operai sulle linee produttive. stata infatti sviluppata la tecnologia degli esoscheletri, che permettono di ridurre lo sforzo durante le operazioni ed il rischio di incidenti: ilsistema per la parte superiore del corpo, denominato, sarà adottato in 15 stabilimenti in tutto il mondo dopo un periodo di test nelledi Wayne e Flat Rock.Un aiuto per lavorare sotto alle auto sulla linea di produzione. Il sistema, sviluppato in collaborazione con la Ekso Bionics, consente di ridurre lo sforzo nei movimenti ripetuti e più gravosi. In particolare la nuova struttura consente di migliorare il lavoro verso l'alto quando le vetture sono sollevate da terra e permette di offrire una assistenza pari a quasi 7 kg per ogni braccio per sostenere le attrezzature ...