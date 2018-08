Foggia | indagine per caporalato su aziende molisane e pugliesi Cgil | “Fenomeno criminale

Foggia - braccianti morti in incidente : proclamato lo sciopero per mercoledì. Indagine per caporalato : Sarà la marcia dei berretti rossi, come “i cappellini che i quattro braccianti morti e i quattro feriti sabato indossavano nei campi per proteggersi dal sole mentre si spaccavano la schiena per raccogliere pomodori alla vergognosa paga di un euro al quintale”. Centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano si sono riuniti in assemblea con l’Unione Sindacale di Base domenica sera nell’ex ghetto di Rignano e hanno deciso di ...