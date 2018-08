Foggia | i lavoratori stranieri | “Noi sfruttati Nessun contratto e pause non pagate Se

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per la prima volta, nelle campagne della Capitanata, la raccolta del pomodoro è ferma. È frutto della scelta dei braccianti, dopo i due incidenti costati la vita a 16 colleghi. “Vogliamo un” o “quando c’è, che questo venga rispettato”. Le richieste sono quelle di sempre, perché ogni volta vengono accantonate. Si lavora per dieci, 12 ore al giorno per 3,50 euro a cassetta o all’ora. La pausa consentita è di 30 minuti, anche nel periodo più torrido e con il termometro che segna 40 gradi. “Se non ti sta bene e sei troppo lento – raccontano – domani ne prendono un altro e tu sei fuori“. Quei 30 minuti, però, “vengono detratti dal conto totale“. E non è l’unica voce che contribuisce a decurtare ulteriormente la cifra percepita: una bottiglietta d’acqua costa 50 centesimi, un panino 1,50 ...