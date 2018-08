Foggia | al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei braccianti Usb | “Governo

ilfattoquotidiano

: l'ultimo corpo è stato caricato a mezzanotte. Sono rimasti soli sull'asfalto, per otto ore. Perché la dignità di un… - piccolapini : l'ultimo corpo è stato caricato a mezzanotte. Sono rimasti soli sull'asfalto, per otto ore. Perché la dignità di un… - riotta : Foggia, scontro frontale tra un furgone e un Tir carico di farinacei: morti undici migranti - enpaonlus : FAKE NEWS. Attenzione! Non è il canile Enpa di Manfredonia, che è un gioiello. È invece il canile comunale di Foggi… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Al via ladei, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni aper ideiimpegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto alla prefettura di. Nel pomeriggio è prevista invece la manifestazione dei sindacati confederali. “Ci sono voluti 16morti in 48 ore perché il governo decidesse di muoversi: il presidente del Consiglio Conte in visita a– scrive l’Usb in una nota – se fosse un parlamentare eletto si potrebbe dire che è attento al suo collegio. Salvini pure, ma con la divisa da sceriffo a presiedere il Comitato per ...