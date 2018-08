Foa può diventare presidente Rai | se vuole

Rai - Lega : 'Avanti con Foa - Cda può svolgere mansioni e funzioni' : "La Lega va avanti tranquillamente col nome di Marcello Foa. Il Cda di Viale Mazzini è in carica e può svolgere mansioni e funzioni". E' quanto sottolineano fonti del Carroccio dopo che la commissione ...

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -

Berlusconi : Foa non può essere riproposto - Fi non lo voterà : Roma, 1 ago., askanews, - 'La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri ...

Marcello Foa - siluro dalla Commissione di Vigilanza : non può essere presidente della Rai : La nomina di Marcello Foa a presidente della Rai è stata bocciata dalla Commissione di Vigilanza della Rai. Per il giornalista sono stati solo 22 i pareri favorevoli, su una maggioranza necessaria di ...

Vittorio Feltri - Forza Italia non può non votare l' anticomunista Foa : Si dice che Forza Italia in commissione di vigilanza Rai voterà contro Marcello Foa perché non lo ritiene adatto al ruolo di presidente del grande ente televisivo. Ma non dice perché. Forse obbedisce ...

Rai - Anzaldi Pd 'Nomina Foa può essere bloccata dal Cda' : ROMA - Continua a suscitare polemiche nelle opposizioni la candidatura di Marcello Foa a presidente Rai. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , segretario della commissione di Vigilanza Rai, 'la ...

Rai - Anzaldi : la nomina di Foa può essere blContinuano le critiche su Foa - : Mentre si avvicina la data del voto in Commissione di Vigilanza, fissata per mercoledì 1 agosto, continuano i giudizi dal mondo politico sulla figura di Marcello Foa, e sul suo ruolo da presidente nel Cda Rai. 'La nomina di Marcello Foa a presidente Rai può essere bloccata già domani dalla votazione prevista nel Cda dell'...

Rai - Pd : appello a Forza Italia - Foa non può fare il presidente : Roma, 29 lug., askanews, - Il Pd lancia un appello a Forza Italia per bloccare la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. 'Foa - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione ...